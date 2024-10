La desgarradora columna de Toni Nadal: “Me has hecho extremadamente feliz”

Pese a que se sabía que en cualquier momento podía suceder, la noticia del retiro del español Rafael Nadal golpeó fuerte en el mundo del tenis, así como en el deporte en general, despertando mensajes emotivos y elogios grandilocuentes para reconocer su intachable carrera, en la cual dominó el circuito durante más de 15 años, levantando 92 títulos, 22 Grand Slams, colgándose dos medallas doradas y situándose 912 semanas en la cúspide del ranking ATP.

Luego de unos necesarios días para asimilar el sacudón, su tío Toni Nadal, que este sábado reveló imperdibles detalles sobre la condición física de ‘La Fiera’ a largo su trayectoria, aprovechó su habitual espacio semanal en el diario El País para despedir públicamente al zurdo manacorí, redactando una emocionante columna titulada “Te admiro, Rafael”.

“Todo lo que sucedió entre el principio y el final de este viaje se siente como la manifestación de un sueño casi perfecto. Antes que nada quiero expresarte mi profundo agradecimiento hacia vos”, inició el actual director técnico deportivo de la academia situada en Manacor, que formó y entrenó a su sobrino durante prácticamente 27 temporadas.

En consecuencia, el preparador físico, de 63 años, continuó: “El inevitable momento que nadie desea que llegue finalmente arribó. Rafael aprendió a convivir con el dolor por muchos años, logrando dominarlo en muchos casos. Pese a las dudas, yo vi cómo a veces emergía no solo victorioso sino también fortalecido. En los últimos dos años, él ha continuado con la misma tendencia pero finalmente asumió que su cuerpo no podía dar más”.

“Hoy, después de algunos días, cuando me confían la imposible tarea de expresar mis sentimientos sobre su despedida, mi mente se ha llenado de imágenes nostálgicas. Lo que pasó estaba destinado a suceder desde sus inicios en el tenis, cuando lo vi con su raqueta esperando en el Club Tenis Manacor por su turno para ingresar a la cancha y entrenar conmigo”, confesó el autor del libro ‘Todo se puede entrenar’, quien comandó al ex número 1 del mundo hasta finales de 2017, cuando le cedió la conducción a Carlos Moyá y Francisco Roig.

Posteriormente, el hermano de Miguel Ángel Nadal, exdefensor de Mallorca, Barcelona y de la Selección de su país, reveló: “Hubo años intensos en que tuvimos la oportunidad de experimentar grandes momentos: su primera final de Copa Davis en Sevilla como un inesperado debutante, su primer Roland Garros en 2005 o su victoria en Wmbledon en 2008 ante Roger Federer. Pero también el diagnóstico de su lesión congénita en 2005, una espada de Damocles que lo forzó a vivir con dolor e incertidumbre”.

“Su carrera ha sido muy exitosa, superando ampliamente mis expectativas. Pero sin dudas que el respeto y reconocimiento generalizado se debe a su estricta escala de valores y habilidad para mantenerla por tanto tiempo. Muy pocos atletas trascienden el mero ámbito deportivo y se convierten en en referencias para la sociedad por sus actitudes y modo de comportarse. Creo que mi sobrino, al igual que su máximo rival durante muchos años, Roger Federer, entra en esta categoría”, prolongó.

En consecuencia, el habitual conferencista, el cual contribuyó en 74 trofeos de su legendario pupilo, manifestó: “Empezando en noviembre, los trofeos que descansan en la Academia perderán brillo gradualmente, pero no tengo dudas que Rafael siempre disfrutará y valorará el premio más preciado: el inmenso afecto de la gente de nuestro país y lugares del mundo”.

“Solo puedo decirle adiós con la admiración que siempre generó en mí por su heroico modo de lucha. Deseo expresarmente mi inmenso agradecimiento por dejarme acompañarte en una etapa de tu vida que me hizo profundamente feliz”, cerró Toni Nadal respecto a ‘Rafa’, quien colgará definitivamente la raqueta en Málaga, representando a su nación en Copa Davis.