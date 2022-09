La desgarradora despedida de Benjamín Vicuña a su padre: «Hoy abrazás a tu nieta»

Compartir

Linkedin Print

El actor expresó su dolor a través de su cuenta de Instagram y le dedicó sentidas palabras a Juan Pablo Vicuña Parot, quien había estado internado las últimas tres semanas.

A mediados de agosto Benjamín Vicuña viajó de urgencia a Chile, y días más tarde confirmó que el motivo había sido una complicación en la salud de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot. En las últimas horas, el actor confirmó la triste noticia de la muerte de su papá, quien había estado internado durante tres semanas en la capital chilena. A través de su cuenta de Instagram, expresó su dolor junto a un conmovedor texto y una serie de imágenes.

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta”, confesó en el comienzo de la publicación. “Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo”, describió, junto a una postal de su padre vestido con traje y corbata y el cabello engominado. “El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia”, reconoció, trazando un paralelismo con sus propias experiencias.

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica”, agregó, haciendo referencia a Blanquita, su primogénita fruto de su relación con Pampita Ardohain, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 cuando tenía seis años, a causa de una neumonía hemorrágica.

“A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, concluyó, invadido por la tristeza en un mes que coincide con el décimo aniversario de la muerte de su hija. También lo definió como un “rockstar” en sus stories, junto a otra foto de Juan Pablo, donde lucía anteojos de sol. Días atrás el actor chileno había confesado en diálogo con LAM (América) que atravesaba un complejo momento, y que se refugiaba en la unión de su familia. Incluso había publicado en sus historias una imagen con su padre, que tituló: “De la mano con más fuerza que nunca”.

La panelista Yanina Latorre había explicado que el cuadro de salud era muy delicado, por una hemorragia intestinal que debilitó aún más su salud en los últimos días. “Vengo a trabajar porque es lo que me enseñaron”, aclaraba Vicuña las semanas anteriores, cuando le consultaban por la posibilidad de suspender funciones en El método Grönholm, la comedia del catalán Jordi Galcerán -protagonizada por Vicuña, Laurita Fernández, Rafa Ferro y Julián Cabrera- que tuvo su debut el pasado 12 de agosto en el Paseo La Plaza, y se presenta de miércoles a domingo.

Cabe recordar que los padres de Benjamín se separaron cuando él era pequeño, y tiempo después de la ruptura, su madre -Isabel Luco Morandé- se casó con el empresario de origen turco, Oussama Aboughazale. Aunque siempre cultivó un bajo perfil, con el correr del tiempo el actor realizó algunas publicaciones sobre su vida familiar, y el año pasado le dedicó un emotivo posteo por el Día del Padre con una foto de su infancia donde se los ve juntos cuando él era un niño, y expresó: “Mi mirada de admiración sigue intacta. Te amo”.

María Eugenia La China Suárez también usó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a su exsuegro, donde remarcó la calidad humana como abuelo de sus hijos: “Recuerdo el día que te conocí: ‘Eri más linda que el sol’, y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa”.

Y concluyó: “Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa; recuerdo todo de vos, y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quién fue el ‘Tata loco’, para siempre”. La publicación de la ex Casi Ángeles estuvo acompañada de varios videos, donde el hombre jugaba con Magnolia cuando era bebé en una piscina.

Compartir

Linkedin Print