La DINE realizó un exitoso simulacro de la transmisión y recuento de votos

La Dirección Nacional Electoral (DINE) realizó hoy un simulacro general previo a los comicios previstos para el próximo domingo 22 y evaluó «exitosamente» el funcionamiento de los sistemas de transmisión, recuento provisional de votos y difusión de resultados electorales, que contó con la presencia de representantes de las distintas fuerzas políticas, y que abarcó a todos los distritos del país.

La prueba se desarrolló en la sede del Correo Argentino del barrio porteño de Barracas, donde estuvieron el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el titular de la DINE, Marcos Schiavi, la presidenta del Correo, Vanesa Piesciorovski, y la directora de Servicios Electorales de la empresa postal, Mariana Aballay, entre otras autoridades.

Durante el proceso se transmitieron más de 108.000 telegramas desde los 24 distritos electorales del país, un volumen similar al del día de la elección, para reproducir las tareas de transmisión, recepción, carga y procesamiento de los documentos con resultados simulados para todas las mesas de votación, la fiscalización por parte de las agrupaciones políticas y la totalización de los resultados para su difusión.

Vitobello, en declaraciones a la prensa en el Correo, se manifestó satisfecho por la prueba y señaló que «este es el cuarto y último simulacro, contando los dos realizados previo a las PASO, y no hemos detectado errores, está todo funcionando perfectamente, como también funcionó hace 15 días» y afirmó que «estamos con absoluta tranquilidad ya que hubo un mejoramiento importante del sistema».

Destacó la «confiabilidad» del sistema electoral, lo cual «pudieron comprobar los apoderados partidarios que concurrieron y tuvieron oportunidad de comparar su funcionamiento» con la prueba realizada hace 15 días, al tiempo que sostuvo que «las herramientas electorales con las que contamos en el país garantizan la transparencia, la seguridad y la confiabilidad del proceso electoral en su conjunto».

Vitobello declinó adelantar el horario en que se comenzará a proporcionar datos oficiales el día de las elecciones, «porque eso sería poco serio de parte nuestra y se va a trabajar para que sea lo antes posible».

«Hay en esta oportunidad menos candidatos, menos listas y los telegramas tienen menos hojas, por lo cual todo indicaría que debiera ser más rápido y más eficaz, pero debemos esperar al 22 de octubre», dijo el funcionario. Schiavi, en tanto, calificó al recuento como «exitoso», comentó que «el sistema respondió bien ante la carga de tantos telegramas como los esperados en las elecciones» y destacó que «nuestro compromiso desde la DINE es el mismo que las PASO, tenemos como objetivo hacerlo lo más rápido y eficaz posible».

El titular de la DINE coincidió con Vitobello en la «fiabilidad del sistema electoral argentino en estos 40 años de democracia» y manifestó que «el nivel de transparencia que fue construyendo el sistema electoral, no solo con esta gestión, sino el acumulado de gestiones, hace que los partidos, tanto los oficialistas como los opositores, se sientan tranquilos. Y eso me parece que se transmite a la ciudadanía».

La presidenta del Correo, Vanesa Piesciorovski, detalló que los telegramas se transmitieron desde 12.000 locales de comicios, que son los lugares donde la gente irá a votar, y también lo hicieron más de 1.150 sucursales de la empresa postal, en un proceso que comenzó «a las 8.30 desde la Patagonia, tratando de reproducir realmente el volumen que se transmite durante una elección».

Piesciorovski comentó que en la prueba de hoy participaron «unas 17.000 personas del Correo, 15.000 para la transmisión y 2.000 supervisores», pero que el día de las elecciones serán «alrededor de 70.0000, contando quienes hacen la logística, llevan las urnas, hace la apertura de las mesas más todo el transporte, más todas las plantas de logística y otras tareas».