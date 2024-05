La diputada Gabriela Neme insiste con su pedido a Nación para que intervenga la Justicia provincial

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, la diputada provincial Gabriela Neme contó que se encuentra en Buenos Aires reuniéndose con múltiples actores con el objetivo de entregar una carpeta con los fundamentos que sostienen su pedido de intervención de la Justicia formoseña. “Queremos la intervención, porque con una justicia independiente Insfrán va a tener límites”, aseveró la legisladora.

“Me reuní con Omar de Marchi, secretario de relaciones parlamentarias y de la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de Nación, para acercarle nuestro trabajo del pedido y necesidad de una intervención en Formosa. la idea es que le haga llegar la carpeta al propio presidente Javier Milei y que se empiece a pensar que Formosa necesita recuperar la democracia y la única forma de ello es con la garantía de acceso a la justicia”, comenzó.

“También me reuní con Francisco Paoltroni, le entregué la carpeta con el pedido, hablamos del fallo de la Corte, aparentemente es inmunemente el fallo que prohibiría la reelección de Insfrán”, agregó Neme.

Consultada por las respuestas que recibió al respecto respondió: “me dijeron que lo tienen que hablar, se sabe que no solo es una decisión del Presidente que no tiene los números en la Cámara y va a tener que contar con el apoyo de los partidos, a todos les decimos que no pedimos la intervención del gobierno en general, sino que queremos hacer historia porque nunca se hizo esto de intervenir un solo poder”.

“Queremos que intervengan la Justicia, porque con una justicia independiente Insfrán va a tener límites, y va a tener que respetar tanto la Constitución provincial como la Nacional”, dejó en claro la diputada.

Por otro lado, al hablar de la carpeta en sí, señaló: “el trabajo tiene 42 fojas, y arrancamos de cuando termina preso el preso el presidente del STJ, de la causa Ciccone que entre gallos y medianoche la archivaron garantizándole la impunidad a Insfrán, hablamos de la elección de jueces militantes, afiliados y aportantes al PJ; también hacemos referencia a la falta de parcialidad de los jueces del Juzgado Electoral, de la persecución y avasallamiento de los derechos humanos en pandemia, entre otros puntos”.

“Mi idea es llegar a varios actores y poder entregar esta carpeta que la venimos trabajando con el equipo. Nosotros arrancamos nuestros fundamentos con el recitado del Preámbulo que dice que ‘los representantes del pueblo de la Nación Argentina vienen a afianzar la Justicia’, entonces comenzamos ya violando el Preámbulo”, sentenció por último Neme.