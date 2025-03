La diputada Gabriela Neme respondió a los insultos recibidos desde un Canal público

Este fin de semana, un “columnista” de Canal 11, medio de comunicación público de Formosa, lanzó declaraciones sumamente cuestionables contra la diputada provincial Gabriela Neme. Su discurso estuvo cargado de insultos y afirmaciones que generaron el repudio de una gran parte de la comunidad formoseña. El Grupo de Medios TVO conversó con la diputada Neme, quien expresó su malestar y denunció lo que considera una estrategia política y mediática en su contra.

Según Neme, Juan Carlos Mereles, quien realizó las declaraciones en cuestión, es un “instrumento utilizado” por el gobierno de Gildo Insfrán. “Representa el verdadero rostro de la gestión de Insfrán, porque no es la primera vez que me insulta. Este espacio donde Mereles llega a hablar en guaraní, con su tereré, a hablar de novedades, viene desde el verano. En cada segmento que este hombre se sienta tiene unos minutos para referirse y descalificarme como mujer, como persona y como política”, aseguró la diputada. En su denuncia, Neme también recordó que Mereles había hablado de su divorcio en otro programa, lo cual considera parte de una campaña personal en su contra.

“La gente que está en el poder realmente cree que todo es de ellos, que Canal 11 es de ellos, y que pueden hacer lo que quieran. No solo es el ataque hacia mí, sino también hacia quienes piensan diferente. Ellos creen que no tenemos derecho a participar en actos democráticos, como el 1 de marzo, el inicio de las sesiones”, agregó Neme, quien también cuestionó el manejo del canal público, señalando que ha sido bloqueada en las redes sociales del canal cuando intentó defenderse o pedir derecho a réplica.

En relación con las figuras que apoyan a Mereles, la diputada identificó al diputado provincial Hugo García y al autor ideológico, Antonio Ferreira, como responsables de esta situación. “Detrás de Mereles está el diputado provincial Hugo García, y el autor ideológico es Antonio Ferreira. Mereles tiene un sueldo alto en la Legislatura, goza de beneficios como el bono a la garrafa, al cual muchos formoseños no tienen acceso, y está afiliado al Partido Colorado en Paraguay. Es una ofensa para todo el pueblo formoseño”, expresó.

Falta de

respuesta institucional

Neme también expresó su preocupación por la falta de reacción de organismos encargados de la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia. “Parece que en Formosa las cuestiones de género y de violencia tienen ideología política, dependiendo de quién las dice. No ha salido la Secretaría de la Mujer, las guardianas del modelo, la Dirección de Género, ni la Secretaría de Derechos Humanos a repudiar estas declaraciones. Solo agradezco a la presidenta de la Asociación de Psicólogos de Formosa, Gisela Müller, que ha reprochado el uso de la terminología psiquiátrica de manera despectiva”, afirmó la legisladora.

La diputada también subrayó que los excesos de Mereles no son un hecho aislado y que han estado siendo monitoreados para poder presentar una denuncia tanto penal como civil. “Este no es el único momento en el que Mereles se ha excedido. Lo venimos estudiando para hacer la respectiva denuncia”, comentó.

En un recordatorio del contexto local, Neme mencionó el antecedente del caso de Gildo Insfrán contra el periodista Gabriel Hernández. En esa ocasión, Hernández fue condenado por difundir un audio de un oyente que hablaba sobre la muerte del hijo de Insfrán, y se le impuso una multa de 3 millones de pesos. “Lo que está pasando en el canal público, con este señor Mereles, el periodista que le da el espacio y el interventor, todos van a tener que ir a la justicia a responder. Quiero ver a esta justicia, que yo siempre acuso de cómplice, cómo va a ser para salir de los antecedentes que ellos mismos fijaron en la causa de Insfrán contra Hernández”, declaró la diputada.

La gravedad de

las declaraciones

Neme también destacó que lo más grave de las declaraciones de Mereles no solo fueron los insultos, sino la actitud física y simbólica del columnista. “Lo más grave, aparte de los insultos, es que si uno ve la simbología de este hombre, sus expresiones físicas instigan a la violencia. Cuando dice ‘esta persona -por mí- va a salir a las calles a buscar el voto, saben lo que tienen que hacer’, y utiliza el puño, está incitando al uso de la violencia”, advirtió.

La diputada no dudó en responsabilizar al gobierno provincial, y especialmente a Gildo Insfrán, por permitir este tipo de conductas en un canal público. “Ahí es responsable Insfrán. Él es responsable porque está en un canal público, y ningún funcionario ha salido a repudiar o a frenar estos insultos. Realmente es peligroso para todos los que pensamos diferente”, señaló Neme.

Solidaridad y acciones legales

Pese a la situación, Neme destacó la solidaridad que ha recibido por parte de la comunidad. “He recibido más de 1000 comentarios solidarizándose conmigo y repudiando estas declaraciones. No hay un solo comentario en contra”, contó.

En cuanto a sus próximos pasos, la diputada confirmó que iniciará acciones legales. “Vamos a iniciar las acciones que correspondan para frenar esto. Incluso también nos vamos a presentar ante FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) para que hagan lo que tengan que hacer”, concluyó.

Este incidente ha generado un intenso debate en la comunidad formoseña sobre el papel de los medios públicos y la libertad de expresión, así como la necesidad de garantizar un trato respetuoso hacia las mujeres y las personas que piensan de manera diferente en el ámbito político.