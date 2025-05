La diputada Mara Amarilla afirmó que Formosa recibió más fondos en 2024

La diputada provincial Mara Amarilla presentó un nuevo informe económico en el que contradice públicamente los dichos del Gobierno de Formosa, asegurando que la provincia recibió más fondos en 2024 que en 2023, ajustados por inflación. Pese a ese incremento, advirtió que no hubo mejoras significativas en inversión pública ni en los sueldos de los empleados estatales.

“El informe que he elaborado es en base a datos publicados por el Ministerio de Economía, correspondientes a las dos últimas rendiciones de cuentas. Ahí se detalla en qué se afectaron finalmente las partidas de ingreso, tanto por coparticipación como por recaudación propia. Y frente a lo que el ministro salió a decir —que Formosa recibió menos dinero en términos reales— yo hice esta evaluación que llega a una conclusión contraria”, afirmó Amarilla en diálogo con el Grupo de Medios TVO.

Crecimiento de los recursos y superávit económico

Según el relevamiento presentado por la legisladora, los recursos corrientes crecieron un 24% en términos reales, superando el nivel de inflación, mientras que los gastos corrientes aumentaron un 19%. Esta diferencia generó un resultado económico positivo, con una mejora interanual del 44%.

“Si tomamos los datos oficiales —que están expresados en términos nominales— y los ajustamos por inflación, se observa que en realidad la provincia recibió más dinero en términos reales. No solo hubo un crecimiento del 24% en los recursos corrientes, sino que también aumentaron los gastos, y eso generó un superávit mayor”, explicó la diputada.

Ajuste en obras públicas

y pérdida salarial

Amarilla reconoció que en lo que respecta a fondos de capital, es decir, aquellos destinados a obras públicas, sí hubo una caída. “En una parte del análisis se detalla que se han recibido menos fondos por coparticipación para obras públicas, lo que se llama recursos de capital. En eso estamos de acuerdo. Pero el punto central es sobre quién recayó el ajuste, y fue sobre la obra pública y los gastos corrientes, entre los que se incluyen los salarios”, señaló.

En este sentido, apuntó directamente contra la política salarial del Ejecutivo provincial. “Si comparamos el salario público garantizado en septiembre de 2023, que era de $200.000, ajustado por la inflación de 2024 equivaldría a unos $730.000 en diciembre. Sin embargo, el sueldo de bolsillo mínimo garantizado en esa fecha fue de $540.000. Eso representa una pérdida del 35% frente a la inflación”, detalló.