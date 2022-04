La diputada Neme recorrió barrios anegados en la capital y denunció la «insensibilidad» del gobierno

Compartir

Varios barrios de la zona sur de la ciudad se encuentran anegados y con familias aisladas por una creciente que aún no encuentra explicación a días de las últimas lluvias.

La Diputada provincial, Gabriela Neme, recorrió durante esta Semana Santa los barrios Santa Isabel, Villa del Carmen, Patronato y Pompeya, para asistir a las familias que se encuentran aisladas por la anegación de rutas y calles pese a que los registros de grandes lluvias datan de días atrás, y señaló que existen un «abandono que nunca antes pasaba» de parte de los gobiernos provincial y municipal.

«Anegados, asilados. Estuvimos recorriendo Patronato, Santa Isabel, Villa del Carmen y Pompeya, y la verdad que es dramática la situación pero lo más dramático es que no haya aparecido nadie del gobierno o de la municipalidad. En patronato tuvimos que entrar en kayak porque hay 3 kilómetros de agua y hay 8 familias totalmente anegadas; incluso algunas cambiaron la casa a un lugar más alto, pero también anegado, para no perder todo porque ese es el temor de lo isleños, irse y perder lo poco que tienen», expresó la legisladora al Grupo de Medios TVO.

La situación que atraviesan varias familias de esos barrios es dramática y aunque los grandes registros de lluvias ocurrieron semana atrás, los factores de anegamiento serían varios. «Los vecinos hablan de que el primer problema es que hay lugares de atajadores de agua privados, también la obra de la autopista ha hecho su atajador pero después de terminada la obra tenían que haberlo destruido. Vamos a averiguar cual es la razón de que día a día crece más el agua», señaló Neme.

La cantidad de familias afectadas varían según el barrio, solo en el Santa Isabel se contabilizaron unas 15 familias de forma extraoficial, ya que además los vecinos manifiestan que no han recibido ayuda por parte de las autoridades provinciales ni municipales.

«Hay un abandono que nunca antes pasaba, antes iban y lo primero que hacían era llevar un colchón y mercadería. Nosotros también hemos llevado mercaderías, colchones y ropa seca porque no tenemos máquinas, no tenemos forma de decidir la entrega de módulos o viviendas a esta gente», denunció la Diputada.

Las familias que viven en esos sectores corren los riesgos propios de una anegación por la aparición de alimañas y víboras, por las instalaciones eléctricas cercanas al agua o incluso por el colapso de las cloacas. «En cualquier momento alguien muere electrocutado; el agua tiene olor a podrido ya que están viviendo en el medio de sus mismos desechos porque colapsan los pozos», refirió al respecto.

«No puedo creer la insensibilidad, eso que estábamos en plena Semana Santa, a los católicos y no católicos, algo nos tiene que tocar para ayudar al otro», cargo Neme.

En ese sentido también respondió a las declaraciones de su par oficialista, Agustín Samaniego a quien lo invitó a «usar una Cruz». «Samaniego me criticó la Cruz pero se ve que tiene algún problemita con las cruces. Le invito a usar una Cruz si quiere y no quedarse tanto y mirar lo que hacemos los demás con nuestra fé y que se ocupe de la gente».

Esta realidad, la de las anegaciones en estos barrios, tiende a agravarse cada vez con el ingreso de un mayor volumen de agua cuyo origen no está aún del todo claro pero que será investigado por el equipo de trabajo de la legisladora, tal como la misma lo adelantó.

«Le prometí a los vecinos que cuando baje el agua vamos a averiguar bien a donde están los atajaderos y si no los rompen los propietarios, vamos a romperlos con ellos, sean de tierra o de material, porque es un delito. Se está perjudicando a nuestra gente y eso tiene que parar», concluyó.

