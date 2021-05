La Dirección de Bromatología Municipal continúa con controles a locales comerciales

Compartir

El doctor Jorge Tarantini, de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que continúan realizando los controles pertinentes a los locales comerciales de la ciudad que están habilitados para trabajar en esta Fase 1.

En ese sentido comenzó hablando de la clausura de dos comercios gastronómicos muy conocidos de la zona céntrica y aseveró que se procedió a la medida debido a que incumplían con el protocolo sanitario vigente.

“Se realizó la clausura de dos locales gastronómicos de la ciudad, uno por tener las puetas abiertas y el otro porque tenía personas consumiendo adentro”, aclaró.

De la misma forma Tarantini aseveró que, “en uno de los locales había dos personas consumiendo y otra persona afuera tomando un vaso de whisky, según los propietarios esta persona estaba ahí mientras esperaba que le preparen la cena para llevar. El otro local sí fue porque tenía las puertas abiertas, con la mesa afuera y no obstaculizando el ingreso por eso se procedió al apercibimiento nada más y se levantó la clausura de ese local gastronómico”.

“Al comercio se le notificó sobre los protocolos, los horarios y la modalidad de trabajo, en realidad tienen que tener las puertas cerradas y en su defecto la mesa tiene que impedir el ingreso de los clientes después de las 19 horas sobre todo así cuando va el motomandado en la mesa puedan apoyar lo que va a llevar y así retirarse del local con los alimentos sin tener que ingresar al local gastronómico”, aclaró.

Asimismo, recordó que uno de los locales “ya había sido clausurado el año pasado por tener gente en el comercio en una fase donde no se permitía”.

“En una de las clausuras se hizo un acta de conciliación, se elevó al juzgado de Faltas que determinará la sanción o el levantamiento de la clausura”, explicó.

Seguidamente Tarantini aseguró que otros comercios de barrios fueron clausurados por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. “Uno en el microcentro y cinco en otros barrios de la ciudad sobre todo en Circuito Cinco y La Nueva Formosa”, detalló.

Aseveró además que hay otras clausuras que realiza tanto la Subsecretaría de Defensa al Consumidor como la Policía. “Yo me entero a través de las redes sociales de estas clausuras, cuando tuvimos la reunión con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, con la Policía de la provincia, con la Subsecretaría y la Dirección de Bromatología de la Municipalidad respecto de la prueba piloto del sector gastronómico, las habilitaciones, el Consejo le había dado la potestad de control a la Policía de la provincia, a la Dirección de Bromatología y a la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, la verdad es que hay intervenciones donde desconozco el porqué de esas clausuras”.

“También tenemos denuncias de comercios no esenciales que se encuentran abiertos, en las que intervenimos básicamente cuando acudimos al domicilio denunciado notamos que el local comercial está cerrado y sí está el propietario adentro vendiendo a través de plataformas virtuales o de manera telefónica pero no tiene ni siquiera gente adentro y tampoco el local está abierto, sin atención al público”, finalizó.

