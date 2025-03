La Dirección de Patrimonio Sociocultural conmemoró el «Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia»

Este viernes 21, la Dirección de Patrimonio Sociocultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, conmemoró una fecha clave para la historia Argentina, el 24 de marzo, “Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”.

En las instalaciones del Archivo Histórico Provincial, a través de una exposición de cortos y un conversatorio, se recordó a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, que usurpó el Gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

“Se llevó a cabo un conversatorio con la reproducción de cortos sobre la historia del país y se reflexionó sobre el tema”, declaró la directora del organismo, la licenciada Graciela Buiatti.

En este punto, hizo énfasis en remarcar que el análisis y el intercambio de opinión sobre lo ocurrido, es importante, “ya que es algo que no debe suceder nunca más”.

En este sentido, no pudo dejar de mencionar brevemente lo que está ocurriendo en Bueno Aires, en donde las fuerzas de seguridad están reprimiendo a los jubilados y a todos aquellos que los acompañen en su lucha, repudiando que “el Estado se manifiesta en las redes asegurando que no ejercen la violencia, cuando todos vemos por los medios de difusión lo contrario, porque sí están reprimiendo a los ancianos, a los que los acompañan y hasta a los periodistas”.

“Es por ello que no se debe dejar de reflexionar sobre este tema”, indicó y aclaró que si bien, “desde el Archivo Histórico trabajamos en el resguardo, difusión y digitalización de los materiales, también se recuerda el pasado, se repasa la historia nacional y, sobre todo, esas épocas, con el objetivo de poder seguir construyendo una Patria grande y una provincia desarrollada”.