La Dirección de Producción Sustentable analiza estrategias ante el déficit hídrico que azota Formosa

Mientras que el sector productivo se encuentra atravesando una crisis intensa por el déficit hídrico generado por la sequía, desde el organismo evalúan estrategias y aguardan una reversión de la situación. «Sin dudas estamos atravesando un momento complejo», afirmó Guido González, Director de Producción Sustentable, al Grupo de Medios TVO.

«En cuanto al déficit hídrico que está ocurriendo, no solo en la provincia sino en la región, se está trabajando y analizando distintas estrategias de cómo ir abordándolo. También nos agarra en un momento crítico en donde se están planificando las siembras de segundo ciclo y sin duda nos encontramos con un déficit considerable de humedad en la tierra para realizar la siembra», agregó González.

La crisis generada por la sequía no sólo afecta a la siembra de segundo ciclo y al ganado, también afecta a las siembras de primer ciclo que se encuentran en etapa de floración, como el algodón, que necesitan de precipitaciones actuales para continuar con un buen crecimiento.

«No obstante estas precipitaciones que están ocurriendo en estos momentos en toda la provincia, tenemos la esperanza ya que todavía hay un pronóstico de inestabilidad. Con respecto a la fecha en la que estamos hay bastante suelo preparado, pero sin dudas todavía no hay la humedad necesaria en el suelo. Seguramente los técnicos estarán evaluando para comenzar la siembra de maíz y cucurbitáceas en general ya que estamos en fecha plena de siembra», precisó el funcionario.

Las precipitaciones esporádicas que se dieron estos días, traen un alivio, pero no son suficientes por lo que el déficit hídrico podría afectar la siembra de otros productos pese a que hay lotes preparados en las zonas productivas de la provincia.

En este sentido, González explicó que «lo que estamos viendo en el panorama para adelante es que este fenómeno tiende a normalizarse, pero con un déficit importante de humedad en el suelo, por eso tenemos que analizar bien las estrategias a utilizar para ir resolviendo esta situación en estos momentos».

«Con respecto al cultivo de algodón tenemos en la provincia justamente, por esta cuestión de precipitaciones, dos fechas de siembra. En la fecha de siembra de octubre a noviembre, es el algodón que hoy tenemos en la provincia y se encuentra en un estado vegetativo hacia floración, está empezando a entrar en un momento en el que necesita de precipitaciones; hay algunos lotes de algodón que no se encuentran en buenas condiciones y hay otros lotes que sí», añadió en este sentido.

Si bien en la actualidad hay unas 9.500 hectáreas de siembra de algodón, algunos productores ya descartan la siembra de segundo ciclo y analizan realizar otros tipos de cultivos. Pero este déficit también afecta al sector ganadero de la provincia.

«La ganadería no escapa de estas cuestiones, hay lugares hacia el este en donde se registraron algunas precipitaciones puntuales, pero en estos lotes también estamos en un momento crítico ya que no solo los afecta el déficit hídrico sino también las altas temperaturas y eso sin duda empeora un poco la situación», sostuvo González.

Para el sector ganadero también se analizan distintas estrategias atendiendo cuestiones puntuales que se dan en las diferentes zonas afectadas hace meses. Cabe señalar que el sector se encuentra en situación de emergencia y si continúa este déficit tampoco se podrá generar reservas de pasturas para el invierno.

«La producción de forraje comienza a partir de los meses de febrero-marzo y en ese momento es donde se genera la reserva forrajera para entrar al invierno. Vemos que este fenómeno tiende a normalizarse y si coinciden las precipitaciones puede ser que nos dé una situación distinta a este panorama que estamos teniendo. Si este fenómeno no tiende a normalizar las precipitaciones, vamos a atener una situación más crítica a la que tenemos ahora», advirtió el funcionario.

