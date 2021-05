La Dirección Nacional de Vialidad concretó bacheos superficiales y profundos en la RN Nº 86

Compartir

Vecinos de las localidades de Gral. Güemes, Belgrano y otras Comunidades, habían planteado a la Defensoría del Pueblo la urgente necesidad de la reparación de los baches. En la actualidad se encuentra en elaboración un proyecto de rehabilitación y mantenimiento total de la ruta nacional Nº 86.

Ciudadanos que circulan por distintos motivos a través de la Ruta Nacional Nº 86, concretaron una presentación por ante la Defensoría del Pueblo peticionando que se dé urgente intervención a las autoridades de la Dirección de Vialidad Nacional distrito Formosa “sobre el mal estado en que se encuentra la misma en la zona de Gral. Güemes y Belgrano que se han convertido en intransitable y existen tramos donde la capa asfáltica ya no está, lo que hace que la circulación sea altamente peligrosa y prácticamente imposible en horarios nocturnos o días de lluvia”.

Añadieron los mismos que “a todo esto se le suma la permanente presencia de animales sueltos, por lo que, existen permanentes y constantes accidentes viales”.

De la misma, a través de la -Dirección de Seguridad Vial- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se requirió la urgente intervención de la jefa del Distrito de Formosa de Vialidad Nacional, Elizabeth Ida De Ferrari, quien en fecha 7 de mayo del corriente año, informó al ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca que, “se han realizado tareas de cortes de pasto y limpieza de zona de camino, además de bacheo superficial y profundo en distintos puntos de acuerdo a la situación particular, no obstante, encontrarse en una difícil situación que se relaciona con la pandemia y en donde los recursos humanos, la operatividad y la capacidad del Distrito 22 para afrontar las tareas necesarias para el mantenimiento de la transitabilidad de las rutas que atraviesan nuestra provincia, no es una tarea fácil de encarar”.

Añadió la funcionaria que “en ese contexto también se realizan tareas de mantenimiento por administración de manera alternada en la red vial provincial, teniendo en cuenta el flujo de tránsito que circula por las mismas, la disponibilidad de recursos humanos y la logística que ello implica”.

Por último, comunicó que “se encuentra elaborando un proyecto de rehabilitación y mantenimiento de la ruta nacional Nº 86 que vendrá a subsanar y dar respuesta a lo planteado por los denunciantes, teniendo en cuenta que existen otros sectores afectados y que demandan una urgente intervención para así permitir un tránsito seguro”.

