La divertida reflexión del «Pelado» López, recién casado : «Puse el gancho y cambió todo»

El pasado viernes 13 de marzo, Guillermo El Pelado López se casó por civil con la modelo y productora Nella Ghorghor, tras dos años de noviazgo y una propuesta de matrimonio que fue pública. Tenía previsto hacer una ceremonia religiosa y un gran festejo el 4 de abril, en Parque Leloir. Pero, en el medio, llegó la cuarentena por el coronavirus. Así que, con la libreta roja en mano pero sin fiesta ni luna de mil, el conductor de Ranking Yenny, por La 100, se vio obligado por el aislamiento social a transitar una convivencia de tiempo completo con su actual esposa. Y decidió grabar un video junto a ella, que luego compartió en su cuenta de Instagram, para contar cómo la está llevando.

“¿Es verdad que no subís posteos porque te bañás cada tres días?”, le pregunta el conductor a Nella a modo de broma en el video. Y ante la carcajada de ella, agrega: “No quiero reír mucho porque recién me comí un budín y puedo tener un pedazo marmolado en el diente. Pero no importa, porque la cuarentena es eso. ¿O no?”. Y Ghorghor le contesta: “Estamos viviendo la vida real”.

Entonces, El Pelado le explica a Nella que quiere “hacer un junket” (término que se utiliza para las ruedas de prensa) con ella. Y le pegunta: “¿Cómo fueron estos primeros días, que son un montón obviamente? Porque vos te casaste y a la semana el mundo se detuvo…”. A lo que ella replica: “Te das cuenta, tanto que la estiraste y la estiraste…”. «¿Vos crees que producto de haber estirado tanto mi soltería se fue todo al carajo?, se pregunta ante eso el conductor.

Y luego, López insiste: “¿Cómo la venís llevando? ¿Cómo es El Pelado para convivir?”. En ese momento, la modelo y productora hace una sugestiva pausa, pero luego le dice: “Sos un amor”. “¿Cómo es la Ghorghor para convivir?”, pregunta entonces Guillermo. Y él mismo se responde: “Un sol”. Pero entonces Nella toma la palabra y explica: “La venimos llevando bien. Con paciencia, como todos”.

Enseguida, El Pelado reflexiona y dice: “Ese 13 de marzo fue el último día de una ciudad que funcionaba normal, con clases , con trabajo… Y después, el mundo cambió y la Argentina cambió. ¿En algún momento dijiste: ‘¡Qué cagada me mandé! ¡Me casé y quedé engrampada con éste 24 horas por 7!?’». Pero su esposa le dice que “no”.

Sin embargo, siguiendo por la misma línea, el conductor le pregunta a Nella: “¿Es verdad que sos feliz los sábados a la mañana, de 9 a 1, que yo me voy a la 100?”. Y ella confiesa: “No, yo amo estar con vos. Pero disfruto también de ese espacio, de ese desayuno en soledad, porque sé disfrutar de mi misma”.

Es entonces cuando, siempre en tono de humor, el Pelado le pregunta: “¿Hay posibilidad, ya que hablamos de espacio, de que en algún momento hagamos un silencio….Por ejemplo ahora”. Y permanece callado dos segundos hasta que ella lo interrumpe. “Así estoy: es convivir con una AM. ¡Te juro! Es Mitre prendida”, explica el conductor. Y ella le responde: “Te la hago más llevadera. ¿Qué querés? ¿Qué sea aburrida? Si querés soy aburrida…”.

“¡Cómo me trata, Dios! Puse el gancho y cambió todo. ¿Sabés qué Nela? Vamos a hacer estas charlas cada vez que te bañes. O sea, dentro de tres días”, concluyó El Pelado entre risas..