La divertida respuesta de Fran Tinelli cuando le preguntaron sobre el presente de su papá

El hijo de Marcelo brindó una de sus primeras entrevistas como DJ y habló de las intimidades familiares.

Francisco Tinelli, el hijo varón más grande de Marcelo, accedió a una entrevista con Socios en el espectáculo y realizó algunas divertidas declaraciones sobre su relación con su papá. “¿Cómo lo ves a tu viejo?”, le preguntó el cronista del programa que Rodrigo Lussich y Adrián pallares conducen en las mañanas de El Trece. “Lo veo bien, muy contento. Lo veo bien con él mismo, suelto, con sus amigos. Está disfrutando con la familia. Parece Benjamín Button, va siendo cada vez más pendejo. Lo veo feliz, me encanta”, respondió con humor.

En la nota, el joven aseguró que le gustaría compartir una salida con su papá, como dos jóvenes. “Lo veo feliz, ¡me encanta mi papá soltero! Me encantaría, todavía no salimos así como una salida clara, lo estoy esperando”, lanzó Fran, muy pícaro con su respuesta, aguardando ese momento.

Además, habló sobre Luciano El Tirri, que además de ser familia, es un gran compañero de Marcelo y lo apoya en cada una de sus ocurrencias. “Es su mano derecha total. Van a un ritmo que a veces me pierdo, no sé. Tienen muy linda amistad ellos dos”, explicó.

El periodista le comentó que su papá estaría en condiciones de retirarse de la televisión para disfrutar del tiempo en familia y de sus amistades, pero que a pesar de todo, sigue apostando por su trabajo. En ese sentido, remarcó: “Siempre apuesta y para él, el trabajo y generar trabajo es lo más importante para él”.

Hace unas semanas, Fran fue noticia por someterse al clásico cuestionario en Instagram abriendo la “caja de preguntas” para dialogar con sus seguidores.

“¿Sentís que tenés todo?”, fue una de las primeras preguntas que le hicieron. “Dependiendo lo que sea todo. Creo que cada persona tiene que trabajar en sí misma constantemente y la vida es un lindo camino para ser vivida y disfrutada. Y algo muy importante es dejar de proyectar a la gente cómo alguien ‘ideal´. Todxs tenemos nuestras debilidades y somos frágiles ante ciertas cosas. Por eso, siempre lo mejor es tratar con respeto y desde el amor. Nunca sabés por lo que está pasando el otrx”, respondió contundente.

En tanto, otra consulta que le llegó fue en torno a su relación con la fama de Marcelo Tinelli: “¿Alguna vez sentiste discriminación por ser el hijo de?”. A lo que él, sincero, contestó: “Discriminación, nunca, pero sí, como siempre, existe el prejuicio. Por lo general la persona se hace una idea superficial de mí, que cuando me conoce se sorprende y me reconoce la humildad como si fuera una locura”.

Por otra parte, le preguntaron si había alguna lección de vida que lo haya marcado mucho. “En la adolescencia cuidé muy poco mi cuerpo, tenía una exigencia muy grande por cómo me mostraba y me veía. Fui muy duro conmigo mismo. Hoy en día veo la salud desde otro lado. La salud desde el disfrute”, reveló. Y confesó que alguna vez sintió el corazón roto: “Fuertemente en el 2016″, expresó sin dar mayores precisiones.

