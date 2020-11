La Dra. Carrizo se refirió a la licencia para progenitores no gestantes y publicidad en espacios públicos sobre violencia de género

Compartir

Durante la sesión ordinaria del último miércoles, el Concejo Deliberante aprobó dos importantes proyectos referidos a cuestiones de género; el primero que dispone una licencia para trabajadores progenitores no gestantes y el segundo que trata sobre la publicidad obligatoria contra la violencia de género y la prevención de trata de personas en espacios públicos.

Al respecto, la directora de Cuestiones de Género de la Municipalidad, Dra. María Silvia Carrizo, calificó la aprobación de ambos proyectos como “una importante conquista en la lucha por las cuestiones de género, sobre todo para esta gestión municipal que trabaja con una clara perspectiva de género y que está poniendo todo su empeño para que nuestra legislación municipal esté acorde a las legislaciones nacionales”.

Refiriéndose al Proyecto de Ordenanza sobre licencia para padres y madres no gestantes, Carrizo explicó que es para todos los empleados y las empleadas municipales no gestantes, a quienes se les otorgará una licencia de 30 días con goce de haberes.

Seguidamente, comentó que, además, se suman a este beneficio “personas adoptantes que acrediten que se les ha otorgado la responsabilidad parental de uno o más niños y niñas de hasta cinco años con fines de adopción, que gozaran de una licencia por un término de 120 días corridos, con niños y niñas de hasta 12 meses, y 90 días corridos, para quienes tengan niños y niñas adoptados de hasta 5 años”.

“Esto forma parte de un proceso de modernización del estatuto del empleado municipal, que hasta ahora solamente contemplaba un permiso de dos días para padres al nacimiento de un hijo; además, esta ordenanza introduce modificaciones en la redacción y amplía derechos para padres adoptivos, adecuándola a la ley de matrimonio igualitario”, preciso Carrizo.

Por otra parte, la funcionaria explicó los detalles que tienen que ver con el Proyecto de Ordenanza que dispone publicidad en los edificios municipales sobre todos los tipos de violencia de género. En ese sentido, aseguró que “es el resultado del gran trabajo que venimos haciendo desde la Municipalidad para la concientización y sensibilización de este tema, uno de los ejes fundamentales que tiene la Dirección de Cuestiones de Género creada por el intendente Jorge Jofré”.

Aseguró Carrizo que “a partir de esa sensibilización es que la comunidad se va apropiando de esta lucha y toma conciencia de cómo actuar en estos casos, además de conocer que la violencia no solo está en los hogares sino también en los ámbitos laborales”.

Añadió que “un aspecto muy importante de este proyecto es que incluye líneas para denuncias contra la trata de mujeres, que es una lucha con la cual estamos también comprometidos desde esta gestión municipal”, concluyó.

