La Dra. Claudia Rodríguez sostuvo que «la pandemia no terminó; sigamos cuidándonos»

Compartir

Linkedin Print

Ante la detección de nuevos casos positivos de COVID-19, la directora de Epidemiología, la doctora Claudia Rodríguez, instó a mantener las medidas de cuidado personal y avanzar con la vacunación.

La especialista fue categórica al enunciar que «la pandemia no terminó». «Veníamos diciendo que no había que relajarse porque podía volver a aumentar la cantidad de casos y eso lo estamos viendo en la provincia, en algunas localidades puntualmente, pero es un incremento que no sólo lo registramos en Formosa, sino a nivel regional, del país y mundial», expuso.

Explicó que «las nuevas infecciones están asociadas a la variante Ómicron, que tiene varios cambios con respecto a la Delta, que es la última que estaba circulando en Argentina y en la mayoría de los países del mundo», planteando que ante este contexto «nuevamente hay que reacomodarse y ver cómo reacciona el sistema inmunológico de defensas y cómo nos protegen las vacunas».

En el caso de Formosa, consignó que «el aumento de casos generalmente está asociado a personas que han viajado a otras provincias o a quienes han tenido contactos con gente que vino de otras jurisdicciones provinciales».

Y agregó que «de allí se observa un relajamiento en cuanto al cumplimiento de las medidas preventivas, como el uso del barbijo, el distanciamiento social y evitar la aglomeración de personas, y eso va dando contactos estrechos que se van ‘positivizando’ en el tiempo».

Fiestas

De cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la doctora Rodríguez brindó algunas recomendaciones: «lo primero es vacunarse, si no lo han hecho, porque gracias a Dios muy poca es la gente que aún no se ha dado ninguna dosis. Deben concurrir a los centros vacunatorios y aquellos que poseen una dosis que completen el esquema».

«Lo óptimo es tener el esquema completo que son dos dosis –aseveró-. Y en algunos casos también completar con la tercera dosis de refuerzo».

A ello sumó las medidas de prevención: el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y evitar los lugares cerrados con gran cantidad de gente o con aglomeración de personas.

«Si se va a estar en un lugar cerrado, que sean ambientes ventilados, que tenga una muy buena circulación de aire», describió, reiterando la importancia de «no compartir los vasos, las botellas, el mate o el tereré».

«Sigamos cuidándonos porque con la aplicación de esas medidas autocuidado y la vacunación tenemos muy buenos resultados», marcó.

En ese sentido, puso de resalto que de esa manera «hemos logrado llevar casi a la normalidad todas las actividades sociales, comerciales, educativas, financieras y religiosas, entonces continuemos con los cuidados en forma responsable y consciente».

Compartir

Linkedin Print