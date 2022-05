La dramática muerte de un ex integrante de Agrupación Marilyn: sufrió un paro mientras viaja en moto por la ruta

Compartir

La noticia de la muerte de Sebastián Rivarola, el músico que se desempeñó entre 2007 y 2012 como animador y segunda voz de Agrupación Marilyn, conmocionó al mundo de la bailanta. Era el hermano de Juan Oscar Rivarola, que había sido el cantante principal de la popular banda,, con quien compartía escenario y micrófono.

Según trascendió, falleció a los 33 años a causa de un paro cardíaco cuando bajaba de su moto. Así lo comentó un allegado del artista en un comentario de una publicación de Facebook donde recordaron con tristeza al músico. De acuerdo a información que dieron en La Viola, se descompensó mientras circulaba con su moto cuando sintió una fuerte puntada en el pecho. Decidió ir en busca de ayuda, pero sufrió un paro mientras esperaba asistencia. Por el momento, no se hizo mención al tema en las redes sociales oficiales de la banda.

“Él cantó uno de nuestros temas hace tiempo, pero no creó la banda. Su hermano, que también estuvo con nosotros, se fue a Chile y se hace pasar por nosotros”, explicó el actual líder de Agrupación Marilyn en comunicación con ese medio tras la confusión que se generó en las redes sociales.

En Twitter, muchos fans se hicieron eco del triste episodio y lo despidieron con sentidas palabras. “Desayunándome la noticia que falleció el cantante de ´Agrupación Marilyn´ Sebastian Rivarola, qué lastima”, “Agrupación Marilyn es mi grupo de cumbia favorito, estoy de luto”, “Como se va a morir el cantante de Agrupación Marilyn amigo, voy a llevar en mi corazón a “su florcita” uno de los mejores temas de cumbia que pudieron existir”, fueron algunos de los emotivos mensajes de los usuarios.

En tanto, su novia Daniela también lo despidió en las redes sociales: “Y ayer me dijiste nuevamente entre mates y facturas que esperabas el día para casarnos. Te amo hasta el infinito. Dijiste que ni la muerte nos iba a separar. Me vas hacer tanta falta mí amor”, escribió.

Apenas hace cuatro días, Sebastián había compartido su último posteo en Instagram: era un video en el que se mostraba sorprendido cuando en su barrio escuchaban su canción. “Cuando vas a comprar y están escuchando tu tema jajaj no te la puedo believe”, había expresado.

Agrupación Marilyn nació en 2006 con la necesidad de plasmar en canciones, historias de barrio y de la vida, que pocos se animaban a contar. Uno de sus temás más emblemáticos es “Su florcita”, basado en una historia real, de una niña llamada “Marilyn”, a la cual asesinaron brutalmente. Con permiso de la familia y en homenaje a ella, el conjunto decidió bautizar con su nombre al grupo. Gracias a su primer éxito, el grupo estuvo trabajando en Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Estados Unidos y todo Europa.

En el año 2012, Juan, el vocalista, decide abandonar el grupo y dedicarse a su carrera como solista. La banda sigue adelante con el paso de varios cantantes, hasta llegar a consolidarse en 2020 con la llegada de Nicolás Morello..En 2021 se editaron nuevas canciones como “Cuando lo olvides”, “Linda”, “Devolveme el corazón”, y la re edición de “Cariño” más conocida como “Que locura fue enamorarme de ti”, que cuenta con la participación de algunos famosos en su video clip.

