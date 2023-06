La drástica decisión de Flor Peña:»No voy a llorar, ya lloré mucho»

La actriz volvió de sus vacaciones para grabar Got Talent Argentina y decidió que ya era hora de someterse a un cambio de look impensado para ella

El cabello rubio y largo fue, durante mucho tiempo, característico de Flor Peña. La actriz ama lucir una melena abundante. Pero la realidad es que tanto la decoloración como el uso excesivo de extensiones, con los años, terminan dañando el pelo. Y es por eso que, en las últimas horas, la actual jurado de Got Talent Argentina, el nuevo reality de Telefe que está en proceso de grabación, tomó la drástica decisión de cambiar su look.

Le exconductora de LPA, programa nominado para los Premios Martín Fierro que se entregarán el próximo 9 de julio en el Hotel Hilton, ya hacía un tiempo que había dejado de lado el platinado para optar por un color castaño que le permitiera no castigar tanto su cabello. Pero, después de los días de sol y playa que disfrutó con su familia en Tulúm, se dio cuenta de que ya era hora de pasar por las manos de su peluquero para recortar las puntas de su pelo. O, tal vez, un poquito más…

“No voy a llorar, ya lloré mucho anoche…Pero bueno, es una decisión que había que tomar…¡Qué estupidez! ¡Señora!”, se le escucha decir a Flor en un video que compartió en su cuenta de Instagram, mientras su estilista, George Rodríguez , hacía su trabajo y le dejaba las mechas apenas un centímetro por debajo de los hombros. Minutos antes, desde sus historias, Peña había explicado la situación: “Cuando digo me lo voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar, porque yo no me ando con chiquitas. Vamos a cortar el pelo y que Dios nos acompañe. Cortá bien, no metas tijera al pedo…Odio tener el pelo corto, pero necesito que crezca sano y fuerte”.

Cabe recordar que, a fines del año pasado, la actriz contrajo enlace con Ramiro Ponce de León, primero con una ceremonia más íntima en Salta y, después, con una súper fiesta para más de 400 personas organizada por Claudia Villafañe en un salón de Benavidez al que asistieron, entre otros, Barbie Franco y Fernando Burlando, Claudia Fontán, Marcelo Polino, Esmeralda Mitre, Martín Ortega, Aníbal Pachano, Julieta Novarro, Matilda Blanco, Elizabeth Vernaci, Pablo Rago, Guillermo Capuya, Paola Krum e Iván Espeche, Roberto Moldavsky, Peto Menahem y Verónica Llinás.

“Estamos contentos porque ya estamos casados, nerviosos estuvimos en el casamiento de Salta. Ese era más épico, era una movida muy grande”, señaló la actriz de Casados con hijos previo al festejo, en referencia a la ceremonia en el Norte del país, que contó con un invitado inesperado: la lluvia. Y agregó: “Todo se dio de la mejor manera, fue un casamiento soñado”. Por lo cual quedó en claro que tomó el guiño de la naturaleza como una bendición, ya que debido a sus características no es una región de precipitaciones habituales.

Luego, Flor habló de la luna de miel que pasaron en Tulum, entre una fiesta y otra. “Necesitábamos descansar. Llegamos ayer y este festejo fue más relajado”, apuntó la actriz. Y comparó los dos eventos con su ojo de productora: “Salta fue como haber hecho una obra de teatro, y éste estaba más armado. Llevar casi 200 invitados a otro lugar y que todo saliera bien, fue muy estresante”, admitió en aquel momento.

