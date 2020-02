La dura autocrítica de Romero tras la histórica derrota ante Racing en el clásico

Compartir

Los días posteriores a ser derrotado en un clásico no son fáciles, mucho menos de la manera en la que cayó Independiente ante Racing en un histórico clásico de Avellaneda que quedó en manos de la Academia. Uno de los que decidieron enfrentar a los micrófonos luego del duro golpe recibido en el Cilindro fue Silvio Romero, quien se mostró autocrítico por el papel que dio el equipo.

“Después de perder fue un golpe muy duro, sentimos mucha vergüenza. No estuvimos a la altura de lo que estábamos jugando. Fallamos como grupo y a la gente que nos apoya día a día. Hicimos autocrítica, nos juntamos y largamos a decirnos todo lo que teníamos para decirnos”, expresó el goleador que tiene el combinado dirigido por Lucas Pusineri esta tarde en conferencia de prensa.

El delantero fue consultado precisamente por su decisión de dar la cara en un momento difícil para el Rey de Copas y fue claro en su respuesta: “Por qué no iría a hablar. Hablo cuando gano y cuando pierdo. Lo que no puede volver a pasar es la imagen del otro día, no lo podemos permitir como grupo. Hay que seguir una línea tanto en la victoria como en la derrota”.

Aunque es complicado encontrar los motivos que llevaron al Rojo a la derrota, teniendo una clara ventaja numérica con dos jugadores más que su rival, el Chino explicó cuáles fueron los errores de su equipo. “Equivocamos los caminos con Racing. Teníamos dos hombres de más, pero de arranque tampoco estábamos bien. Uno se da cuenta de eso. Once contra 11 no estuvimos bien y después nos costó también. Por eso la autocrítica, nos equivocamos en todo el camino”, reconoció.

Claro que los Diablos Rojos deberán dejar atrás este golpe recibido y apuntar sus miradas al compromiso que tendrán este jueves, cuando debuten por Copa Sudamericana ante el Fortaleza de Brasil en el Libertadores de América, desde las 21:30. Este encuentro servirá para renovar las esperanzas de Independiente e ilusionarse con la conquista de un nuevo certamen internacional, como lo hizo en 2010 y 2017.

Esta primera fase tendrá su partido de vuelta el jueves 27 de febrero en Brasil. Si el elenco argentino logra avanzar de ronda, se meterá entre los mejores 32 del torneo, compuestos por los 22 clasificados y diez equipos que provendrán de la Copa Libertadores, una vez que culmine la fase de grupos.