La dura sanción que podría tener Wanda si no le entrega sus hijas a Mauro Icardi

La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara no deja de sumar capítulos a medida que pasan las semanas. El divorcio se está tramitando en Italia, pero la tenencia por las dos hijas que tienen en común es un tema que se está peleando en Argentina. Desde que llegó Icardi al país solo tuvo la oportunidad de verlas una vez durante varios días y luego Wanda se negó a regresárselas.

En este contexto, la Justicia emitió su última resolución en la que estableció que “en el día de la fecha las puede ir a buscar al colegio y quedarse con él por 15 días. Se cumple, sin más trámites, la restitución a Mauro Icardi en el día de hoy y por un lapso de quince días seguidos”, se puede leer en el escrito que mostró Ángeles Balbiani en Puro Show (El Trece), con fecha del miércoles 10 de marzo.

Y recordó el acuerdo que quería imponer Nara y su abogado: “¿Se acuerdan de que Wanda quería que fuera dos días con uno, dos días con otro, y así? Que para un futbolista que está trabajando es imposible, y más si trabaja en Turquía. Entonces lo que hizo la Justicia, es basta de trámites”. Cabe recordar que Mauro viajó a Italia el día lunes junto a la China Suárez para presentarse en la audiencia por el divorcio con Wanda.

En el caso de no acatar esta orden, como hizo en otras ocasiones la mediática, podría recibir una dura penalidad. “Si no cumple con esto no solo tiene que donar 80 millones de pesos al Hospital Garraham, pero lo que dice la Justicia es ´Yo ya le puse esta multa y no la cumpliste´, pero hay una pena peor, muchísimo peor y es que si Wanda no entrega a sus hijas en tiempo y forma, además de pagar 80 millones de pesos, no va a poder usar las redes sociales por tres meses“, leyó y explicó Angie Balbiani al aire de Puro Show (El Trece).

Conociendo esta medida que tomó el juzgado a cargo del caso, el posteo que hizo el delantero tomó un nuevo significado. Desde que la batalla legal comenzó entre el exmatrimonio, el futbolista, con cada victoria que consigue o con cada fallo a su favor, postea una fotografía de Johnny Depp a la salida del juzgado en el que se llevaba a cabo el juicio por difamación que puso en marcha contra su expareja Amber Heard. Esta no es la primera vez que hace esta comparación, sin embargo, la última fue en el mes de diciembre.

“Tic, toc, tic, toc. Tenemos 3 capítulos… El primero está cerrado. Feliz, muy feliz”, escribió el delantero del Galatasaray en la fotografía del actor de Piratas del Caribe. Este mensaje va en una dirección contraria a lo que expuso Ángel de Brito en su cuenta de X, donde contó que la audiencia habría cambiado de fecha para mediados del mes de mayo.

«La audiencia finalmente se suspendió, el juez italiano no ve mal que se discuta la competencia entre Argentina e Italia. Lo que el juez sí dijo es que no puede decidir sobre los menores porque la competencia es argentina», arrancó el tuit el conductor de LAM (América TV). Y agregó: “Icardi pidió que las nenas vuelvan a Italia y que en tal caso la madre vuelva a vivir a Italia para estar cerca todos, dijo que allí quiere pasar su vejez”.

Ante esto, la persona a cargo del caso le habría contestado: “El juez le contestó que: 1. Él vive en Turquía con contrato en Turquía, 2. ⁠La madre y las menores en argentina con contrato en argentina 3. ⁠Todo lo relativo a las menores lo deben decidir jueces argentinos».