La durísima crítica de Cachanosky a la nueva política monetaria: «El kirchnerismo volvió al gobierno»

El economista liberal cargó contra el oficialismo y aseguró que el nuevo mecanismo para no aumentar la base monetaria es una doble estafa a los exportadores,

Roberto Cachanosky se despachó este sábado contra la nueva etapa de «recrudecimiento monetario» que anunciaron el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. «El kirchnerismo volvió al gobierno», arremetió en redes sociales.

«Dice Caputo que ahora el BCRA le comprara dólares a los exportadores a un tipo de cambio menor al de mercado. Es decir, le confisca parte del fruto de su trabajo. Pero esos pesos que emite los va a retirar del mercado vendiendo dólares en el CCL», resumió el economista liberal los últimos anuncios, sobre los que realizó un análisis más profundo.

«El mecanismo es este: el exportador está obligado a entregarle, al más puro estilo socialista, sus dólares al BCRA. Por lo tanto, si exporta US$ 100, el BCRA emite $ 90.000. ¿Cómo van a retirar esos $ 90.000 del mercado para que la base monetaria quede constante? EL BCRA venderá dólares en el CCL», explicó.

«¿Cuántos dólares tienen que vender para retirar los $ 90.000 emitidos? Tiene que vender US$ 63 al tipo de cambio de CCL del viernes. Es decir, el BCRA le compra barato los dólares al exportador y los vende más caros en el CCL y se queda con US$ 37 del exportador (100 que le compró menos 63 que vendió)», agregó.

Este procedimiento, considera Cachanosky, no es más que una «doble estafa» a los exportadores.

«En otras palabras, estafan dos veces al exportador: 1) cuando le compra sus dólares a un tipo de cambio menor a la del mercado y 2) cuando usa sus dólares comprándole barato y vendiendo más caro. En vez de liberar el mercado de cambios y no tener que emitir para comprarle a los exportadores sus dólares, lo revientan dos veces», apuntó.

«Todo parece indicar que se enamoraron del intervencionismo y la confiscación del fruto del trabajo ajeno. El kirchnerismo volvió al gobierno», finalizó su durísimo análisis el economista.

Al detallar ese plan económico para los próximos meses, el Presidente Milei resaltó este sábado que «de acá adelante la base monetaria en Argentina no crece más y es una noticia tremendamente contundente».

«Cerramos el grifo de la emisión de compra de dólares. Por regulaciones del mercado cambiario en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) tenemos que comprar, compramos dólares inyectamos pesos y lo que vamos a hacer es esterilizar esos pesos colocando dólares en el mercado y así nos aseguramos a que la cantidad de dinero quede constante», detalló y adelantó que empieza a regir el lunes.

«Todos los pesos que emitimos para comprar dólares en el MULC, esos dólares, una parte, los vamos a usar para retirar los pesos emitidos y eso va a acelerar el proceso de desinflación. Va a ser todavía mucho más brutal la caída de la tasa de inflación y eso hace que la salida del cepo esté todavía más cerca», destacó en una entrevista televisiva con LN+.

Y auguró meses difíciles hasta que termine el invierno: «Habrá que bancarse fluctuaciones, seguramente. Lo que queda de este mes como de agosto, van a hacer meses difíciles en el mercado de cambio porque es cuando está el invierno más crudo y se nos van más dólares por la energía. Vamos a restringir totalmente la cantidad de pesos».