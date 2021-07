Compartir

La economía de la Argentina está cada vez peor y me da mucha bronca pero más rabia me da los políticos que salen a decir que la gente debe “soportar”. Claro ustedes dicen eso porque no tienen que hacer malabarismo para llegar a fin de mes y cobran fortunas. Son unos caraduras que viven a costa de la gente.

