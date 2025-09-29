La economía rebotó en agosto y creció 0,7%: que sectores lideraron el crecimiento

Tras varios meses de estancamiento y algunos retrocesos desde el segundo trimestre, la economía mostró señales de recuperación en agosto. Según un reciente relevamiento, el nivel de actividad creció 0,7% en la medición desestacionalizada respecto de julio y registró una suba interanual del 5,5%, el mejor dato en meses.

Los datos surgen del Índice General de Actividad (IGA) que elabora el estudio Orlando J. Ferreres & Asociados. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la actividad económica muestra un avance del 5,8% respecto de igual período de 2024, impulsado por la intermediación financiera, el comercio mayorista, la industria manufacturera y la actividad minera.

“El crecimiento de agosto es una mejora respecto del mes previo y estuvo traccionado por la intermediación financiera, el comercio mayorista, la industria manufacturera y minas y canteras”, destacó el informe de OJF.

Pese a los buenos datos de agosto, el estudio advierte que el panorama hacia adelante sigue siendo desafiante. “Las tensiones cambiarias y los traspiés políticos del gobierno aumentaron la incertidumbre sobre la marcha económica. Si bien el apoyo explícito de Estados Unidos ayudó a calmar los mercados, la evolución de la actividad parece atada al resultado electoral de octubre”, señala el informe.

El propio Indec había reportado que en julio 11 de los 15 sectores medidos por el EMAE mostraron subas interanuales, con especial destaque para la intermediación financiera (+23,2%) y la explotación de minas y canteras (+13,4%).