“La elección de Constituyentes es la madre de todas las batallas, por eso debe haber lista única” (Por Blas Hoyos)

Cuando en el 2003 me tocó ser diputado constituyente y presidir el pequeño bloque de la UCR pude tomar conciencia de la importancia de ese rol que me encomendó la historia de Formosa, y lo digo porque a pesar de la holgada mayoría que el oficialismo consiguió, la presión y el acoso fueron permanentes, comenzó con la destitución de Beto Aranda tanto del cargo de diputado provincial como el de diputado constituyente por el que había sido electo por el voto popular. Siguió luego con las presiones y persecuciones constantes, recuerdo que me ví obligado a esconderme al ser amenazado con ser detenido por la policía y obligado a jurar por una constitución con la queno estaba absolutamente de acuerdo. Con el tiempo la CSJN nos dio la razón y afirmó que el artículo 132 es anticonstitucional. Cito aquella situación porque creo que el pueblo ha sido bastante ingrato con quienes a pesar de no haber cobrado nunca un centavo ( eran cargos ad-honorem), a pesar de no haber sido beneficiados por jubilaciones de privilegio etc. NUNCA SE VENDIERON. Por eso vaya mi homenaje al Dr. Juan Fernández Bedoya, Úrsula Consiglio y el dr. Delfin Ramirez (hijo). Eran años difíciles donde la frenética desesperación del gobierno por lograr su reelección eterna no conocía límites, en primer lugar al no poder aprobar la convocatoria la reforma constitucional resolvieron cerrar la legislatura provincial por “FUMIGACIÓN”(¿…?) y a pesar de un par de intentos de sesionar en la UNaF, los diputados que se oponían y que eran mayoría fueron apaleados por las patotas del Gildismo. Luego fueron por el otro poder de la república, el judicial y así ocurrió algo increíble, por orden de Arroquigaray, un ignoto juez de primera instancia, se detuvo en plena calle y esposado al mismísimo presidente del Superior Tribunal de Justicia El Dr. Carlos Martillo Gonzáles. Sería algo tan descabellado como que hoy el juez federal de Formosa ordene la detención del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En fin técnicamente fue un golpe de estado que literalmente abolió el poder judicial y el poder legislativo forzando el colapso del sistema republicano y democrático.

Creo conveniente recordar estos episodios lamentables de nuestra historia reciente porque podrían repetirse, pues 30 años después están los mismos que ocasionaron el caos en el pasado.

Es por todo esto que con total humildad y sin aspiración alguna llamo a la reflexión a todos los que dentro de la oposición tienen responsabilidad en la lista de sus diputados constituyentes allí deben estar nuestros mejores hombres y mujeres, que no solo tengan en claro su modelo político e institucional de provincia y constitución, sinó que sean capaces de soportar todo tipo de presiones, amenazas, intentos de soborno etc, la oposición deben hacer el esfuerzo de conformar una sola la lista de diputados constituyentes, podrán tener listas propias y separadas para los cargos rentados diputados provinciales y concejales, pero deben ir UNIFICADOS Y CONSOLIDADOS A LA ELECCIÓN DE CONSTITUYENTES PORQUE ESA ES LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS