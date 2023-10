La eliminación de Ganancias ya mejoró los salarios un 10 %

Los trabajadores en relación de dependencia recibirán esta semana, con el cobro de los salarios de septiembre, la devolución del proporcional del medio aguinaldo de la retención del impuesto a las Ganancias que les efectuaron en julio y agosto.

Los trabajadores en relación de dependencia recibirán esta semana con el cobro de los salarios de septiembre la devolución del proporcional del medio aguinaldo de la retención del impuesto a las Ganancias que les efectuaron en julio y agosto.

Fuentes del Palacio de Hacienda subrayaron que el importe debe figurar en el recibo de sueldo como «Devolución Decreto N° 473/23».

Además, señalaron que «se les debe devolver la segunda cuota por la suba de escalas del impuesto del Decreto 415/2023, teniendo en cuenta que la primera devolución fue con los sueldos de agosto».

«Ambos beneficios suman una mejora del salario de bolsillo del 7% al 11%, dependiendo del nivel de salario», destacó Economía.

Asimismo, remarcó que «con el sueldo de octubre que se percibe a fin de mes o comienzos de noviembre, los trabajadores dejarán de pagar Ganancias por la vigencia del piso salarial de quince Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)».

Por su parte, el director del Banco Central (BCRA) Agustín D’Attellis afirmó que en noviembre habrá una mejora de alrededor de 20% en los salarios que dejen de tributar Ganancias, al tiempo que afirmó que la inflación en las últimas semanas se desaceleró «a un ritmo importante».

«Los trabajadores en relación de dependencia que estaban alcanzados por el impuesto hoy ya al nivel que quedó establecido de quince salarios mínimos, que hoy está cerca de los $ 2 millones, dejan de tributar. Y van a ver un aumento importante en su recibo de sueldo, de 20% o más de 20%», afirmó el economista a C5N.

Afirmó que esto «en noviembre empezará a sentirse y va a ser para ese sector un impacto importante en términos de ingresos, que la verdad que vienen golpeados por la inflación». Al respecto, dijo que «septiembre va a ser un mes de inflación alta, muy parecido al mes de agosto», no obstante destacó que «hay algo muy importante: estamos observando que en términos semanales la inflación se desacelera a un ritmo importante». Semanalmente «siguen aumentando los precios pero menos, el último semanal fue 1,7%», afirmó D´Attellis.

El Gobierno oficializó a mediados de septiembre el incremento a partir del 1 de octubre último del mínimo no imponible de Ganancias equivalente a 15 SMVM para el segundo semestre del período fiscal 2023, a través del Decreto 473/2023.

El mismo estableció que «para el segundo semestre del período fiscal 2023, el monto de la remuneración o del haber bruto» que se toma en cuenta como mínimo no imponible de Ganancias «ascenderá a una suma mensual equivalente, conforme el monto que esté vigente el 1 de octubre de 2023, a quince SMVM». Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incrementó los importes de la escala progresiva y dispuso la devolución de las sumas retenidas a cuenta de la segunda cuota del aguinaldo.

Así determinó que en el caso de que en los meses trascurridos del segundo semestre de este año el valor promedio de la remuneración no haya superado la suma equivalente a 15 SMVM -al valor vigente al 1 de octubre-, la AFIP deberá devolver las sumas retenidas a cuenta de la segunda cuota del SAC, junto con los haberes devengados correspondientes a setiembre.