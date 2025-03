La emoción de Camila Bordonaba en el regreso de Erreway a los escenarios

Rebelde Way y Erreway, la banda que derivó tras la novela, fue una de las tiras de Cris Morena que marcaron a una generación completa y que al día de hoy vibra con las canciones compuestas por la productora. Tras 20 años alejados de los escenarios y en el caso de Camila Bordonaba, alejada completamente de los medios y las redes sociales, hicieron su regreso triunfal en el Movistar Arena de Santiago de Chile, marcando así el inicio de la gira por diferentes países.

Desde que Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila anunciaron que regresaban, la ansiedad se hizo patente en los fanáticos. En el primer concierto la emoción estuvo en ambas partes: los fans se presentaron a la cita con globos de color amarillo, una fan action en la que levantaron carteles, gritos y llantos. Arriba del escenario, los tres protagonistas de la noche tampoco pudieron dejar la emoción de lado.

“Por fin nos conocemos”, comenzó a decir Bordonaba, pero fue interrumpida por los coreos de la gente. Tras unos segundos en silencio, disfrutando del cariño recibido, habló de su regreso a la vida pública: “Ustedes hicieron que vuelva acá, como dijo Félix, hace más de 20 años que estuvimos juntos arriba de un escenario y ahora hay madres, hay padres, hay hijos, hijas. Cuatro generaciones en este rincón hermoso, estamos muy felices de estar acá”.

Luisana Lopilato, quien interpretaba a Mía Colucci, por temas de agenda no es parte de los shows y, en su momento, se mostró emocionada por la vuelta de sus compañeros. En medio del espectáculo tuvo una pequeña participación que generó el griterío de todos los presentes.

Las luces se apagaron, las pantallas se prendieron y en escena apareció Luisana que interactuó con el público. “Griten más fuerte ¿La están pasando bien? ¿Se pensaron que me iba a perder este momento tan especial? Imposible. Les quiero agradecer: les quiero decir gracias, gracias y más gracias por este momento tan lindo, por acompañar a mis amigos después de tantos años de espera», arrancó diciendo Lopilato en el video.

“Quiero cerrar este mensaje y esta noche con esta frase: Que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague”, agregó y comenzó a arengar a los presentes, generando un emotivo momento. Pidió que apaguen las luces, que saquen los celulares, prendan las linternas de los mismos y comiencen a gritar el nombre de la banda. Esto generó que todos los rincones del estadio se vinieran abajo con el grito de Erreway, a lo que Rojas, Colombo y Bordonaba se sumaron sin dudarlo ni un segundo.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche vino poco después de la aparición de la esposa de Michael Bublé. Durante los años que estuvo activo el grupo, desde el 2002 al 2007, lanzaron canciones para todos los gustos, sin embargo, una se convirtió en una especie de himno para sus seguidores: “Resistiré“. Al momento de cantar en vivo este emblemático tema, que fue uno de los últimos de la noche, no pudo contener las lágrimas.

“Resistiré/ Bandera blanca al corazón/ Resistiré/ Cualquier ataque a la emoción/ La hipocresía, la mentira/ La idiotez, la sin razón/ Resistiré, resistiré”, se escucha cantar a sus dos compañeros de escenario, mientras que ella se toma unos segundos para controlar la emoción. “Resistiré/ Porque la vida es un desafío/ Resistiré/ Porque si siento es que estoy vivo/ Porque te tengo aquí conmigo/ Y vale la pena/ Amigo mío/ Resistiré/ Resistiré”, dicen las últimas estrofas de la canción y en las que Camila aprovechó para secarse las lágrimas y despedirse del público chileno.