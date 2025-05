La emoción de Carlos Monti al recordar asu esposa Silvia a casi dos años de su muerte

En noviembre se cumplirán dos años de la muerte de Silvia Liceaga, la mujer que acompañó durante más de cuatro décadas a Carlos Monti. Y aunque el tiempo avanza, para el periodista los días pasan muy lentos sin su presencia. “Todavía es difícil”, reconoció en una charla sincera en Puro Show (El Trece), donde abrió su corazón y habló del duelo, la ausencia y la profunda marca que dejó el amor de su vida.

“No se cumplieron dos años de lo de Silvia. Después de 42 años de matrimonio… y no es fácil,”, expresó con la voz quebrada. Y continuó: “Hay momentos que estoy bien, momentos que no estoy tan bien. Hay otros en que llegar a casa después de laburar, abrir la puerta y encontrarte solo es el peor momento del día, te lo puedo asegurar. Y el otro momento también que más siento es cuando me voy a acostar”.

Monti no evitó mostrar la vulnerabilidad que lo atraviesa. “Estoy tratando de recuperarme. Hablé con una psicóloga para tratar de… no te digo de encontrar soluciones porque la finitud nos va a tocar a todos. Pero tratar de comprender qué era lo que estaba pasando y cómo sobrellevar la vida después de 42 años de matrimonio”, contó, visiblemente movilizado.

En medio de tanto dolor, las ocupaciones laborales se convirtieron en un sostén. “El trabajo también ayuda mucho. Yo soy un laburante de esto, hace mucho tiempo que estoy en el medio y a mí me hace bien venir acá al canal, trabajar, meterme de lleno en el programa…”.

Durante la entrevista, también habló de los años más difíciles en los que la madre de sus hijos atravesó su enfermedad. “Silvia tuvo una internación domiciliaria por siete años. Cuando yo no estaba, estaba la enfermera todo el tiempo. Tenía un equipo de médicos que estaban todo el tiempo con ella”, recordó.

Y reafirmó la decisión que tomó sin dudar: “Yo me tomé la determinación, y no me arrepiento, lo volvería a hacer, de estar a su lado todo el tiempo posible. Suspendí absolutamente todo. Lo único que me importaba era estar al lado de ella. Porque sé que ella lo necesitaba”. Y, además, sumó: “Yo también quería estar con ella. Fueron momentos muy complicados, muy bravos que me tocó vivir… hasta que, bueno, el 4 de noviembre de 2023 se terminó la historia. Lo quiero decir de esta manera porque me cuesta todavía hablar de su muerte”, agregó con un nudo en la garganta.

La muerte de su esposa generó una profunda tristeza en el mundo del espectáculo. La noticia se conoció a través de un comunicado de APTRA, entidad de la que Monti es socio y fue directivo: “En la mañana de este sábado murió Silvia Liceaga, la esposa de Carlos Monti”. La pareja estaba casada desde 1981 y tuvo tres hijos: María Paz, Ignacio y Milagros. A lo largo de su vida, Silvia siempre mantuvo un perfil bajo, alejada de los medios, pero su presencia fue esencial en la vida del conductor.

Tras ser diagnosticada con leucemia, su pareja fue sometida a un trasplante de médula, pero en los últimos tiempos su cuadro se agravó y permaneció bajo internación domiciliaria. A pesar de la complejidad de su estado, siempre estuvo rodeada del amor incondicional de su familia, que la acompañó hasta el final.

La muerte de Silvia marcó un antes y un después en la vida de Carlos. A casi dos años de su partida, el periodista continúa transitando el duelo con la misma entereza con la que acompañó a su esposa durante su enfermedad. Entre recuerdos, rutinas y una vida que avanza, Monti sigue encontrando en el trabajo un refugio y en la memoria de Silvia una compañía que, aun sin presencia física, permanece.