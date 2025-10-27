La emoción de Diego Topa al recordar la huella de Romina Yan en su vida

La huella indeleble que dejó Romina Yan en la vida de Topa sigue manifestándose de múltiples maneras para el actor y conductor, quien recientemente compartió detalles de esa conexión única durante una entrevista.

En diálogo con Pampito en el programa de streaming Resumido Info, Diego Topa subrayó el profundo vínculo emocional y el compañerismo que mantuvo con la actriz, fallecida en 2010, resaltando la presencia que aún percibe de manera cotidiana.

Desde la evocación de charlas compartidas hasta la convivencia diaria en el set de televisión del programa infantil, el animador infantil describió esos años junto a la acrtiz como un período de crecimiento y cercanía. “Grabé una temporada de PlayHouse para Disney con ella, pero pegamos mucha onda, estábamos todo el día juntos”, contó el animador durante la entrevista.

La colaboración profesional rápidamente se transformó en una sólida amistad, en la que el diálogo y la confidencia formaban parte de la rutina común: “Charlábamos mucho, hacíamos terapia en el auto y grabando. Era un programa que lo hacíamos los dos juntos”, detalló.

El paso del tiempo no ha diluido el peso emocional que la figura de la recordada protagonista de Chiquititas tiene para Diego Topa. Explicó cómo, en especial a través del contacto con Franco, hijo de la actriz, percibe la continuidad de ese lazo: “Me pasa esta conexión, sobre todo con Fran porque siempre hablamos de ella”, señaló conmovido. Expresó también lo difícil que le resulta asimilar la ausencia física de su amiga, afirmando: “La conocí desde otro lugar y me cuesta aceptar que no está, me pasa algo reloco porque está por alguna cosa siempre”.

Estos sentimientos suelen aparecer, agregó el animador, en pequeños detalles o situaciones: “Me pasa cuando veo, con cosas que me aparecen”, refirió, aludiendo a esos episodios donde percibe signos o recuerdos de Romina Yan. Esta persistencia de su recuerdo se entrelaza también con su cercanía a la familia Yan, a quienes conoce desde hace muchos años. “Nosotros pegamos mucha onda con su familia, con Darío y con los nenes, los conozco de chiquititos y con Franco es con quien más hablo y con Azul también. Son más lindos. Los tres son divinos”, expresó con afecto en el mismo espacio.

En una reciente entrevista a Diego Topa en Otro Día Perdido (Eltrece), conducido por Mario Pergolini, expuso cómo la admiración por Xuxa marcó su infancia y vida profesional. Durante la charla, Pergolini mostró una fotografía del conductor con la popular animadora brasileña, momento que desencadenó el relato de Topa sobre la ocasión en que, movido por su deseo de conocerla, se las ingenió para ingresar a un programa y acercarse a su ídola. “En el programa de televisión del que fui y me colé para estar ahí”, detalló entre risas, destacando el ingenio y la persistencia que aplicó desde su juventud.

El encuentro con Xuxa fue significativo para Topa, quien reconoció la influencia de la artista tanto en el modo de relacionarse con el público como en los valores que intenta transmitir. “Muchas de las cosas que practico y que hago… La admiro”, afirmó, subrayando que varios de sus enfoques profesionales se inspiraron en la brasilera.

Topa recordó las limitaciones económicas de su niñez, relatando que no podía pagar la entrada para ver a Xuxa en vivo y que “no tenía un mango yo para ir a verla… Me colé con amor”, rememorando el apoyo de su familia trabajadora, aun cuando los recursos eran escasos. Años después, volvió a cruzarse con Xuxa en un parque de Disney antes de haber alcanzado notoriedad en la televisión infantil, describiendo la sorpresa y emoción de ese encuentro casual.