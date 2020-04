La emoción de Jimena Barón porque a Momo se le cayó un diente

Compartir

Desde que Jimena Barón se aisló en su casa por el avance del coronavirus, comparte divertidas actividades con su hijo Momo. Aunque a veces se siente fastidiosa y busca consuelo en sus seguidores, esta vez reflexionó sobre la pandemia y le sacó el lado positivo.

A Momo se le cayó el segundo diente y, muy feliz, su mamá le sacó una foto sonriendo con el dientito en la mano. Emocionada, la cantante celebró el momento en Instagram y agradeció haber podido estar presente.

«Jueves a esta hora, de no ser por la cuarentena, seguramente estaría laburando. Me hubiese perdido la caída de tu primer diente (el primero se le cayó comiendo y se lo tragó). Agradezco infinitamente haber pasado juntos este momento. Ver tu emoción, tu carita, tus ojos chinos, que me pidas que te saque una foto y tu excitación de saber qué dijo la familia cuando lo vio. Estos son los momentos más importantes de la vida, los que uno nunca olvida y los que en situaciones extremas aparecen primero», expresó.

Luego, hizo hincapié en que, a pesar del delicado contexto mundial, se refugia en estos momentos felices para seguir adelante: «A pesar de la dificultad y de esta incertidumbre, a pesar de todo lo feo, agradezco con el alma tenerte todo el día y todo el tiempo. No sabemos bien qué está pasando ni cuánto más va a pasar ni durar, pero cuando la cabeza se me escapa a lugares feos tengo tus hoyuelitos de las manos, tus manitos todavía tan chiquitas… Yo sé cuánto van a crecer, vos ni te das cuenta, pero yo las aprovecho con los ojos cerrados porque lo sé muy bien».

Antes de cerrar, subrayó que guarda en una «cajita de recuerdos» todo aquello inolvidable de la vida de su hijo. «Tengo tus ojos chinos que siempre se ríen, a pesar de todo, incluso cuando yo no me puedo reír tanto. Y ahora tengo tu agujerito nuevo y tu diente, lo voy a poner en mi caja de tesoros donde tengo tu primer rulito. Ay hijo, sos el compañero más mágico de esta aventura llamada vida. Le agradezco al cielo todas las noches antes de dormir. ¿Vendrá el ratón Pérez?», cerró feliz.