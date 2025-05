La emotiva carta de Inés Estévez por el cumpleaños de 15 de su hija Cielo

Dieciséis años atrás, Inés Estévez tomó, junto a Fabián Vera, la decisión de ser padres y adoptaron a Vida y Cielo, quien tiene una parálisis cerebral. En este contexto, marcado por la lucha y la aceptación de la sociedad, su hija menor cumplió 15 años y en sus redes sociales, la actriz escribió un profundo mensaje desde la piel de su hija Cielo y logró emocionar a sus seguidores.

Junto a un video de la pequeña acostada en un sillón, escribió: «Soy Cielo. Hoy cumplo 15. No puedo hablar, pero mi mamá y los que me cuidan me entienden todo”. Y agregó lo que sienten algunas personas cuando la ven interactuar con sus familiares: “Hago ruiditos que a veces me ayudan a que las personas entiendan, pero a veces hay otras que se asustan. Pobres. No saben”.

Con la intención de que la comprendan mejor, enumeró todas las cosas que le gusta hacer: “Me gusta el agua, los viajes en auto, la naturaleza, hamacarme, la música (no cualquiera), algunos dibujitos y algunas películas. Me encanta la joda y los gritos de alegría. Me hacen mal los gritos de enojo y cuando los nenes o nenas lloran”. Pero la lista no termina allí: “A veces doy manotazos cuando no quiero algo o quiero algo y no puedo decirlo. A veces me muerdo la mano cuando no me entienden. A veces apoyo la cabeza en mi brazo sobre la mesa y lloro apenas. Eso pasa muy pocas veces, tres o cuatro veces al año. Nada”.

“En general soy feliz. Me río mucho cuando a alguien se le caen las cosas, me fascina ver chicos patinando o en skate. Si se caen me divierto como loca. Esto que estoy haciendo en este video es una caricia que le pedí una noche a mi mamá, ella entendió y me la hace cada vez que le doy el brazo, antes de dormir. Un día descubrí que podía hacerlo yo misma. Me calma. Disfruto”, reflexionó sobre su vida. El vínculo que tiene con Estévez va todavía más allá: “Con mamá tenemos otra costumbre linda que es que me alza a upa, ya estoy grande y peso mucho, pero cuando me desregulo, ella me alza y nos quedamos abrazadas un rato. Le doy besos como puedo y ella se ríe y me dice te amo”.

Cielo está rodeada de amor, sin embargo, en algunas ocasiones la gente no la entiende y en la carta contó lo que vivió hace un tiempo: “Hace unos días en la verdulería, tres nenas se asustaron de mis ruidos y mi mamá les explicó lo que pasó cuando nací y por qué soy así y que soy buena y que ‘no hago nada’. La nena más grande empezó a sonreír”. Y cerró con una reflexión, no solo por ella y por lo que transita, sino en nombre de todos aquellos que tiene algún tipo de discapacidad: “Yo pienso que no debería hacer falta andar explicando cosas para que la gente sepa que ‘no hacemos nada’. Somos todos distintos. Pucha. ¿Cuándo lo van a entender? Feliz cumpleaños a mí“.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios, no solo de los seguidores de Inés, sino también de aquellas personas que tuvieron la posibilidad de conocer a la quinceañera. La actriz Marina Glezer, escribió: “Feliz cumple Cielo. Qué suerte tienen ambas. Las abrazo, en este día y cada día”. Por su parte, Natalia Oreiro puso: “Feliz cumpleaños Cielito lindo, sos hermosa, y tu compañero Ata te recuerda con amor y sonrisas! Te mandamos muchos muchos besos y caricias”.

Celeste Cid tampoco dejó pasar la oportunidad para dejarle un caluroso mensaje: “Feliz cumple Cielo hermosa. Todas las caricias y mimos para vos, qué linda mamá tenés que te quiere y cuida”. Erica Rivas, Mercedes Morán, Maju Lozano, Federico D’Elía y Ana Fontán también dejaron sus saludos y felicitaciones.