La emotiva sorpresa que Ricky Montaner le dio a Stefi Roitman por su cumpleaños

Compartir

Linkedin Print

Stefi Roitman y Ricky Montaner están en los Estados Unidos pasando juntos la cuarentena. La actriz argentina tuvo una convivencia “obligada” con el cantante venezolano, ya que la pandemia la sorprendió estando en Miami y ya no pudo volver a la Argentina. Estos meses de estar juntos las 24 horas lograron fortalecer la relación amorosa más que nunca.

El artista sabe que su pareja extraña mucho a sus seres queridos. Por este motivo decidió sorprenderla con un hermoso regalo para su cumpleaños. Con mucho esfuerzo, logró que su cuñada, Chantal Roitman, pueda viajar hasta los Estados Unidos para reencontrarse con su hermana después de unos meses. En su cuenta oficial de Instagram, Stefi publicó un video del emotivo momento en el que se sorprende por ver a Chantal y se pone a llorar de alegría.

Además, la actriz escribió un mensaje amoroso para agradecer a su novio por haberle dado este regalo de cumpleaños tan especial. “Hace unos 4 meses atrás él dijo: ‘Yo no sembré para cosechar una mujer así‘. Pero déjenme decirles algo. Y creo que él todavía no se dio cuenta, o no lo sabe, o tal vez lo sospecha… él es merecedor de todo lo bueno de este planeta. Y si acaso resulta que soy lo que él dice, o al menos la manera en la que él me ve, es lo mínimo que se merece al lado para andar por esta vida. Yo soy una hormiguita y él me hace gigante. Y yo solo quiero hacerlo inmenso hasta el fin. Más de lo que ya es. Porque los que lo conocen lo saben. Él es un ser único de este mundo”.

Luego, Stefi señaló: “Y hoy me sorprendió de la manera más hermosa. Nunca creí vivir algo así. Mi amor.. no te das idea lo feliz que me hiciste. Mi hermana es mi persona favorita. Es la representación de mi familia y de mis amigas que están lejos. Sé de todo el esfuerzo para que venga y me emociona más aún esa historia. No se ya de qué manera agradecerle a la vida, a Dios, por cuidarme y mimarme así, por esta bendición que es el amor. Y la familia. Mi familia hoy es más grande; es de todas partes y la amo demasiado”.

“Loco, ¡¡¡¡Chanu es mi regalo de cumpleaños!!! Y mi familia, mi novio y mis amigas son el regalo más increíble que me dio la vida. Pensar que yo creía que un hombre así solo existía en los cuentos, pero me equivoqué. Te amo y te amo y te amo y te agradezco por ser el hombre que sos @rickymontaner Los amo con toda mi alma. @chantalroitman”, finalizó la joven. Mientras que Chantal compartió en la red social una imagen con Stefi y escribió un tierno mensaje: “Soñé que me encontraba con mi hermana, nos abrazábamos y éramos demasiado felices…”.

De esta manera, la pareja se encuentra en el mejor momento de su relación. Apenas empezaron el romance lo mantuvieron oculto durante unos meses. Finalmente confirmaron su amor cuando Stefi estuvo presente en el casamiento de Evaluna, hermana menor de Ricky, quien contrajo matrimonio con el cantante Camilo el 8 de febrero, rodeados de toda la familia Montaner.