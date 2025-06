«La emperatriz divorciada»: así será el nuevo k-drama con Lee Jong-suk, Shin Min-ah y Ju Ji-hoon

La popular novela y webtoon The Remarried Empress (La emperatriz divorciada, en español) tendrá su esperada adaptación en formato de serie live-action. Con el respaldo de la plataforma Disney+ y con estreno confirmado, este nuevo k-drama de romance y fantasía histórico reúne a un elenco de populares actores y actrices del medio.

Desde que se anunció la luz verde del proyecto, los seguidores del manhwa original han mostrado natural curiosidad por la forma en que el relato de intrigas, amor y poder llegará a la pantalla chica.

La historia de la emperatriz Navier fue publicada por primera vez en 2018 en formato de novela web. Un año después se transformó en un webtoon traducido a diez idiomas, y acumuló más de 2.6 mil millones de visualizaciones hasta diciembre de 2024, según informó The Korea Herald.

Premisa de

‘The Remarried Empress’

La historia se sitúa en un imperio ficticio de inspiración occidental y sigue a Navier, la perfecta emperatriz del Imperio del Este.

Tras una inesperada traición de su esposo, el emperador Sovieshu, quien le solicita el divorcio para estar con su amante Rashta, Navier toma una sorprendente decisión: acepta la separación, pero con una condición.

Se casará con el príncipe Heinrey del Imperio del Oeste, desatando una cadena de eventos que mezcla política, venganza y un nuevo romance inesperado.

El reparto del k-drama

Esta semana, Studio N y Disney revelaron las primeras imágenes del elenco reunido para la lectura de guion.

Shin Min-ah (El amor es como el cha cha cha) interpreta a la emperatriz Navier, una mujer admirada por su inteligencia, elegancia y templanza. Su personaje representa la dignidad frente al desamor y la resiliencia frente al escándalo público.

“Porque esta es una obra original tan querida, me siento nerviosa y emocionada. Espero que los espectadores esperen con ansias cómo se da vida a la historia y puedan contemplar estas hermosas escenas en pantalla”, declaró la actriz.

Ju Ji-hoon, popular estrella de las series Kingdom y Educando a la princesa, da vida al emperador Sovieshu, un monarca poderoso y carismático que rompe su promesa de amor eterno a Navier al tomar una concubina.

“Creo que podremos ofrecer algo fresco y emocionante”, expresó el actor, consciente de las altas expectativas impuestas por los fanáticos del webtoon.

Por otro lado, Lee Jong-suk, una de las grandes figuras de la ola Hallyu, encarna a Heinrey, el príncipe del Imperio del Oeste.

Su personaje es enigmático, encantador y guarda un secreto que lo hace aún más intrigante. “Cuando escuché que The Remarried Empress se adaptaría a live action, me emocioné de verdad. Creo que se convertirá en un proyecto divertido y original”, expresó en notas de la producción.

La actriz Lee Se-young (The Red Sleeve) completa el cuarteto protagonista con su papel de Rashta, una esclava fugitiva cuya belleza cautiva al emperador y que aspira a reemplazar a Navier como emperatriz.

La serie también contará con la participación de Lee Bong-ryun como la condesa Eliza, dama de compañía de Navier; Choi Dae-hoon como McKenna, el secretario de Heinrey; Park Ho-san como el visconde Lotteshu, antiguo amo de Rashta; Jung Young-joo como Albani, una ambiciosa dama que ve en Rashta un medio para recuperar su poder; y Nam Yoon-ho como el barón Lante, secretario de Sovieshu y figura clave en los movimientos políticos de palacio.

Fecha de estreno

y datos de la producción

Según medios locales, el rodaje del drama comenzó recientemente en Praga, una elección que refuerza la estética de corte europeo y el aire imperial del universo ficticio de la historia.

JoyNews reportó que Shin Min-ah y Ju Ji-hoon ya se encuentran filmando en Europa, mientras que Lee Jong-suk y Lee Se-young se unirán al equipo más adelante. Tras concluir las grabaciones en el extranjero, el equipo regresará a Corea para continuar la producción.

La dirección está a cargo de Jo Soo-won, conocido por dramas exitosos como I Hear Your Voice, Pinocchio y 30 but 17.

El guion corre por cuenta de Yeo Gee-na (The Uncanny Counter) y Hyun Chung-yeol (Brave Citizen).

The remarried empress (La emperatriz divorciada) se estrenará en 2026 a través de Disney+. Dicha plataforma alberga ya varios k-dramas como Moving, Snowdrop y Big Mouth.