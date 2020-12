La empleada judicial que dio positivo a coronavirus no sabe cómo se contagió

Compartir

Linkedin Print

Mirtha, la empleada judicial que días atrás dio positivo a coronavirus, habló con el Grupo de Medios TVO desde el Hospital Interdistrital Evita donde se encuentra internada, transcurriendo la enfermedad y confió que no sabe cómo se contagió.

“Estoy internada desde el domingo a las 22 horas; hasta el momento todo bien gracias a Dios, no presento síntomas, no estoy tomando ninguna medicación”, comenzó la mujer.

Seguidamente, la misma fue consultada de cómo fue que finalmente dio positivo a Covid-19. “Yo sé lo que todos saben, me fui a hacer un hisopado porque pretendía viajar a Rosario, como ya empezaba la feria judicial quería viajar el domingo a las 00 horas, me iba a ir a pasar con mis hijos las fiestas y de ahí me daba el tiempo para volver y hacer cuarentena para luego comenzar a trabajar el 1 de febrero”, aseveró.

Asimismo, expuso que no tiene idea de cómo se contagió ya que “yo no viajé a ningún lado previamente. Hacia una vida normal, me iba al trabajo, al supermercado, al cajero y nada más”.

“Yo me cuidaba mucho, incluso estaba muy deprimida por toda la situación, por el tiempo que no veía a mis hijos y por no saber si los iba a ver para las fiestas, no tenía actividad social”, reconoció.

“Mis compañeros de trabajo ahora están en aislamiento por prevención porque tuvieron contacto conmigo, porque si bien yo estoy en una oficina separada se tiene contacto en algún momento”, añadió.

Por último, Mirtha indicó que toma con “tranquilidad” lo sucedido y “esperar que todo salga bien, tanto para mí como para mis compañeros”.

Compartir

Linkedin Print