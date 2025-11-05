La Empresa Aguas de Formosa informa sobre corte del servicio de agua potable

S ectores Afectados:

Toda la Ciudad.

Fecha prevista y duración:

Sabado 08 de Noviembre a partir de las 23:00 hs. hasta las 03:00 hs. del dia domingo 09 de noviembre estimándose la normalización del servicio desde las 04:00hs. aproximadamente.

M otivo:

Por tareas de mantenimiento en la Planta Potabilizadora Central.

Al momento de la restitución del servicio, se podrían provocar movimientos bruscos del agua en la red, removiendo sedimentos que generan turbiedad, por lo que se recomienda a los usuarios que tengan este inconveniente, que antes de utilizar el agua para consumo, la dejen correr hasta que la misma normalice su aspecto.

Aguas de Formosa S.A. solicita a los vecinos sepan disculpar las molestias ocasionadas. EN CASO DE LLUVIA, LOS TRABAJOS NO SE SUSPENDEN.