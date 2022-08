La empresa que fabrica Nike despidió 100 operarios porque no puede importar insumos

Compartir

“Las trabas a las importaciones de insumos para producir, sumado a las medidas anunciadas por el Banco Central, el pasado junio, en donde se pone en vigencia un nuevo régimen de importaciones, que limita el acceso a dólares de las empresas que importan para producir localmente, perjudicando en mayor medida a las empresas que durante el 2021 incrementaron su estructura productiva: invirtiendo en el país, apostando al crecimiento de la producción nacional y generando puestos de trabajo, obligan a Grupo Dass a reestructurar sus fábricas para poder sobrellevar la situación”. De esa manera el Grupo Dass, la empresa de capitales argentinos y brasileños que fabrica zapatillas marca Nike y Adidas en el país, despidió a 100 empleados de su planta de Eldorado, en Misiones, porque no tiene puede importar insumos productivos para la fabricación de los productos.

Desde el ministerio de Trabajo informaron que intervinieron en el caso, dictaron la conciliación obligatoria por 15 días y convocaron para una audiencia virtual para mañana jueves. Trabajo intimó a Dass a que retrotraiga “la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, dejando sin efecto los despidos producidos por el plazo que dure el presente procedimiento conciliatorio”. “Hay una reunión mañana, pero los despidos se mantienen, ya se enviaron los telegramas. Se va a pagar todo lo que corresponda, no hay vuelta atrás”, aseguraron desde Dass cuando Infobae le preguntó por la intervención del Gobierno.

Dass es otra de las empresas locales que modifican sus planes o despiden personal luego de las nuevas restricciones del Banco Central sobre acceso a divisas y pagos al exterior para importadores. La productora de camiones y chasis para colectivos Agrale, la autopartista japonés Yazaki Argentina y Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina, por nombrar apenas unos casos, son otros ejemplos de empresas impactadas por las medidas.

Fernández había ido a esa planta en abril del año pasado, cuando la empresa anunció una inversión de USD 25 millones y la incorporación de 200 nuevos operarios. En Misiones la empresa fabrica Nike, Fila, Umbro y Asics; mientras que en su fábrica de Coronel Suárez, Adidas y Fila.

La empresa llegó al país en 2007 y lleva invertido USD 160 millones, atendiendo y abasteciendo el mercado local, no solo mediante la fabricación de marcas propias, sino de grandes marcas internacionales.

