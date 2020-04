«La empresa va a cerrar, la patronal le ofreció un acuerdo a cada trabajador», dijo Aníbal Alarcón sobre supermercado Multistock

Compartir

Aníbal Alarcón, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la situación que atraviesan los empleados del supermercado Multistock ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner desde donde les habrían avisado a los trabajadores que deben llegar a un acuerdo ya que el comercio va a cerrar sus puertas, de hecho, ayer por la mañana el local ya no abrió y desde la firma manifestaron estar trabajando a puertas cerradas, «sin despidos», algo que contradice con lo que dicen los trabajadores.

«Me llamaron los compañeros de la empresa y lamentablemente por la crisis que estamos pasando por todo este tema de la pandemia la empresa va a cerrar, la patronal le ofreció un acuerdo a los trabajadores y eso depende de cada trabajador, si no están de acuerdo tienen que iniciar la demanda para cobrar lo que les corresponde», explicó.

Respecto a si está confirmado que va a cerrar, aseguró que «la empresa según lo que me manifestaron los trabajadores, les ofrece una plata para que renuncien y si hacen eso es porque van a cerrar, yo les dije a los empleados que si están al día con los haberes y demás y si la empresa los quiere despedir los tiene que indemnizar como corresponde, eso es lo único que queda».

«Según los trabajadores la empresa va a cerrar, ellos me manifestaron que les ofrecieron cierta plata y llegar a un acuerdo, eso habla de que van a dejar de trabajar, no hay mucha vuelta, no hay que ocultar la verdad, además los trabajadores me llamaron el miércoles por la noche y yo los asesoré en los pasos que tienen que seguir pero también me manifestaron que tienen un abogado, es decir que ya están asesorados», explicó Alarcón.

«En ese supermercado son unos 15 trabajadores, este no es el único conflicto que tenemos, voy a ir a la Subsecretaría para recorrer otros negocios donde estamos teniendo problemas del horario, del tema de seguridad y demás. Esta es la primera que aparece en cuanto a cierre de supermercado», informó.

«A mí los trabajadores me manifestaron que la empresa va a cerrar, no hablé con el gerente y yo les creo a los trabajadores, si les ofrecen una plata como una renuncia o un arreglo quiere decir que van a cerrar», dijo.

En cuanto a si habrá intervención de la Subsecretaría de Trabajo, detalló que «eso queda en manos del acceso legal que ellos tienen, de iniciar el cobro de los que les deben, iniciarle un juicio laboral si es que no llegan a un acuerdo, ese es el paso».

«Es lamentable esto que ocurre pero la situación económica ya venía mal antes de la pandemia así que después de la pandemia va a ser peor, esperemos que pase pronto y tengamos la menor pérdida de fuentes laborales posibles», finalizó.