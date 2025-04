La encuestadora que acertó el triunfo de Milei en 2023 arroja un duro dato que preocupa a LLA

Según un relevamiento que realizó la consultora «Atlas», solo el 41% de los participantes está de acuerdo con el desempeño del presidente. El estudio también reveló cuáles son las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos.

En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei dio inicio a la Fase 3 del programa económico, la cual trajo consigo el fin del cepo cambiario y la implementación de un nuevo régimen de flotación para el dólar (entre $ 1000 a $ 1400).

Las medidas económicas se anunciaron en medio de un año clave para el Ejecutivo en cuanto al armado político. Justamente, las elecciones legislativas definirán si el Presidente logra mantener la confianza a nivel nacional o no.

Este año se eligen 127 diputados y 24 senadores nacionales por ocho distritos, por lo que La Libertad Avanza (LLA) buscará reforzar sus bancas en el Congreso, donde actualmente, cuenta con 37 legisladores en la Cámara Baja y 7 en la Cámara Alta.

No obstante, en el marco de un nuevo proceso electoral, el LatamPulse de la consultora Atlas reveló un dato poco alentador para Milei: casi la mitad de los participantes desaprueba su gestión.

El relevamiento, que contó con la participación de 1.681 encuestados mayores de edad, arrojó que el 47,5% de las personas desaprueba el desempeño del mandatario.

No obstante, el 41,8% de los participantes se mostró en favor de la labor de Milei al frente del Gobierno. Por su parte, un 10,7% restante no brindó su veredicto.

«El índice de aprobación de Javier Milei se deterioró significativamente (-4,7pp), mientras que su índice de rechazo se mantuvo en el nivel observado en marzo», aseguraron desde Atlas.

En cuanto a los cruces demográficos, la Patagonia (67,1%) es la región que más aprueba el desempeño del presidente, mientras que el Gran Buenos Aires (57,5%) es la que más rechaza su gestión.

Además, las personas de entre 25 a 34 años (44,1%) y los adultos mayores de entre 60 a 100 años (53,4%) evaluaron positivamente el desempeño del libertario. En tanto, los encuestados de entre 45 a 59 años (57,4%) consignaron que no están de acuerdo con la gestión mileísta.

Otro de los puntos que abordó Atlas se vincula a cuáles son -en la actualidad- las mayores preocupaciones que tienen los argentinos. La mayoría de los participantes (53%) consideró que los «Altos precios/inflación» es el principal problema que atraviesa el país.

A pesar de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desaceleró con fuerza en 2024 -incluso, en enero de este año se ubicó en su nivel más bajo desde 2020 (2,2%)-, en marzo rebotó y el alza en los precios alcanzó el 3,7%.

En segundo lugar, los encuestados ubicaron a la «Corrupción» (51,8%) como uno de los temas que generan mayor inquietud. Detrás, también aparece «Desempleo» (29,5%) e «Inseguridad» (26,5%). En cambio, la «Situación económica» se posicionó en quinta lugar (19,2%).

La inflación es la mayor preocupación que tienen los argentinos, según la encuesta que publicó Atlas.

«Las preocupaciones de los argentinos por el costo de vida y la corrupción han aumentado considerablemente: el 53% y el 51,8% de los encuestados, respectivamente, enumeran estos temas entre los principales desafíos del país», señaló la consultora.

Al mismo tiempo, los especialistas explicaron que «otros temas de la lista perdieron protagonismo, como la inseguridad, el debilitamiento de las instituciones y el desempleo».