La EPES Nº 56 recibió 106 equipos tecnológicos para estudiantes del 4to año

Este establecimiento educativo de la ciudad de Formosa recibió 106 equipos tecnológicos para estudiantes del 4to año. “Es un valioso material”, afirmó el director Rodolfo Gaona, sobre la importancia de estas herramientas dentro del Plan Aprender Conectados.

El martes se llevó a cabo en la Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 56 del barrio San Miguel de la ciudad de Formosa el acto de entrega de 434 nuevas herramientas tecnológicas (tablets y netbooks) para la Delegación Capital, dentro del convenio de cesión gratuita de material tecnológico del Programa “Aprender Conectados”. De la ceremonia, participaron el vicegobernador Eber Wilson Solís, junto a las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación.

En ese marco, este jueves por la mañana este establecimiento educativo comenzó con la entrega de las 106 tablets a los tutores de los estudiantes del 4to año, que en el contexto de pandemia se hizo respetando estrictamente las medidas sanitarias vigentes.

Así lo confirmó el director Rodolfo Gaona, al señalar en declaraciones que el jueves, desde las 9 y hasta las 11 horas, se comenzaron a entregar las 106 tablets a los tutores de los estudiantes que cursan las asignaturas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

El director resaltó que para los alumnos y alumnas se trata de “un valioso material. Son muy importantes estos equipos tecnológicos, sobre todo en aquellos hogares donde los jóvenes venían haciendo las tareas con los celulares, lo que dificultaba organizar los trabajos”, graficó.

Señaló que los tutores al momento de retirar las tablets deberán asistir con su Documento Nacional de Identidad y el de su hijo/a ya que son necesarios para la firma del acta de comodato. Dicha acta significa que “no pueden vender la tablets y en el caso de un robo deberán hacer la denuncia y dar aviso a la escuela porque es un comodato hasta que los estudiantes terminen la secundaria”, precisó.

Aclaró, además, que si hay padres o tutores que por algún motivo no pudieron asistir, podrán hacerlo en los días siguientes.

Por último, el director de la EPES N° 56 fue consultado sobre la enseñanza a través de la virtualidad que vienen realizando los docentes, poniendo de relieve que “la escuela tiene una página de Facebook donde se encuentran los trabajos prácticos de cada año de todas las materias. Así los estudiantes pueden acceder y descargar las actividades; o también a través de los preceptores y profesores, quienes armaron grupos y le pasan las consignas”.

Por su parte, el director Rodolfo Gaona en diálogo con el Grupo de Medios TVO informó que a nivel institucional se están elaborando los proyectos interdisciplinarios.

“Estamos trabajando con los acuerdos institucionales y la elaboración de los proyectos interdisciplinarios entre materias que son los que deben elaborar los chicos para aprobar los espacios curriculares”, contó sobre las medidas que se toman para que los chicos pasen de curso.

A su vez informó que “todos los alumnos deberán hacer el proyecto, estos deben ser elaborados en forma grupal, de cuatro a cinco alumnos según la posibilidad de cada uno”.

Y señaló que “cada familia tienen una realidad distinta que le imposibilitó la presentación de los trabajos; entonces ahora tiene una posibilidad de trabajar de forma integrada y recuperar los que no presentaron”.

Este proceso comienza en octubre, noviembre y diciembre que correspondería al calendario escolar 2020.

La Profesora Viviana Garay, Coordinadora del Programa “Aprender Conectados” (ex Conectar Igualdad), contó que nueve escuelas de capital van a recibir las tablet y una notebook.

“Esta es la primera escuela que se entregó; se hizo la entrega simbólica hace dos día, organizaron los comodatos y ahora acompañamos la entrega para mostrar los funcionamientos de la misma”, contó.