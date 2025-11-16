LA ESCUADRA “CELESTE Y BLANCA” DE LA POLICÍA MONTADA DE FORMOSA EN EL COLORADO

EL COLORADO. En el Día de la Tradición ya es habitual que distintas delegaciones gauchas acompañen como una ceremonia, al Intendente Mario Brignole, en el camino hacia las instalaciones del Camping Municipal, en esta jornada. 

Si bien en esta última edición no fue la excepción cumplir con esta ceremonia, esta vez los que secundaron al Jefe Comunal, montado en su caballo y con atuendos gauchos, fueron nada más que la “Escuadra Celeste y Blanca” del Cuerpo de Montada de la Policía de la Provincia de Formosa. Según describen, es la única en su rubro que realiza ejercicios y destrezas en la Región del NEA.

Se trata de una división que al igual que cualquier división policial, cumple con patrullajes en zonas sub urbanas en todos los puntos, principalmente suburbanos y zonas rurales o boscosas, donde se realizan principalmente búsqueda y rescate de personas.

Es una sección que además tiene entre otras funciones, la misión de un grupo especial antidisturbios, con la misión de mantener el orden público, en determinados eventos con gran concurrencia de personas. 

Si bien cada institución policial de provincia tiene una División Especial de Montada, la formación formoseña es la única en la región que realiza exhibiciones que hablan de un importante trabajo entre el equino y el efectivo policial, en este caso, personal femenino o masculino. 

El evidente respeto, cariño y cuidado del equino, muestra que funcionario policial y el animal, conforman una sola unidad a la hora de trabajar en los servicios de seguridad, donde no puede ingresar un patrullero.

Esa Escuadra Celeste y Blanca de la Policía Montada de Formosa la pudieron conocer por primera vez mucha gente que desconocía de la existencia de la misma ni de las destrezas que pueden hacer juntos: equino y jinete que esa vez dijeron presente en el Campo de Doma y Jineteada “Luís González”, del Camping Municipal de El Colorado.    

