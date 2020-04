La Escuela de Cadetes continúa albergando formoseños que llegan de otra parte del país

Compartir

Linkedin Print

El Instituto Superior de Formación Policial fue uno de los primeros lugares de alojamiento gratuito brindado por parte del Gobierno de la provincia a los formoseños que decidieron volver a su provincia natal a raíz de la pandemia mundial del coronavirus.

Estas instalaciones edilicias y servicios esenciales que garantizan el digno pasar de los Cadetes del I.S.F.P. durante sus tres años de capacitación, oportunamente fueron puestos a disposición por parte de la Policía de la Provincia de Formosa al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 en caso de ser necesario el alojamiento de personas quienes tengan que iniciar el aislamiento social, preventivo y obligatorio; las cuales luego de ser supervisadas y evaluadas, dicho Consejo resolvió que las mismas se hallan en óptimas condiciones para la ubicación de familias en forma transitoria ya que cumplen con todas los derechos humanos necesarios para que una persona pueda cumplir el aislamiento preventivo, sumándose adicionales tales como el servicio médico permanente del I.S.F.P., la asistencia médica periódica de personal del Centro de Salud Barrial y de la UPAC, conexión de internet de la línea del Gobierno Provincial para que todas las personas – más precisamente aquellos jóvenes quienes tienen que presenciar virtualmente sus actividades áulicas puedan hacerlo con dicha conexión.

El sector del dormitorio está conformado por un total de 28 habitaciones, cada una de ellas con cuatro camas cuchetas con colchones de una plazas; baños privados dentro de cada cuarto aclarándose que cada una de las habitaciones cuenta con servicio de agua por red, luz eléctrica y conexión de internet wi five libre las 24 horas.

Es por ello que el Consejo COVID 19, luego del Decreto Presidencial 297/20 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; dispuso que las primeras Delegaciones de personas provenientes de distintos puntos del país y que ingresaban a la Provincia de Formosa – previo a ser examinadas en el Hospital de Alta Complejidad, sean ubicadas en los dormitorios del Instituto Superior Formación Policial, instalaciones que ya se hallaban delimitadas por vallas de seguridad para diferenciar los distintos grupos de personas de acuerdo a los días de diferencia de arribo entre las mismas. A partir de ese momento contaron con todos estos servicios esenciales; con la particularidad que los familiares de cada aislado podía acercarle hasta la guardia de prevención obsequios, comidas y cualquier enser personal previo control; con el agregado que las personas cuentan con seguridad las 24 horas del día brindada por el Grupo de Desplazamiento Rápido con el objeto de asegurar la convivencia de los grupos de personas provenientes de distintos puntos del país.

Tal es así que en horas del mediodía de hoy se obtuvo el primer resultado y evaluación de carácter positivo de este protocolo y lugar de alojamiento preventivo, debido a que un grupo de 60 personas – todos provenientes de la Provincia de Río Negro y oriundos de la localidad de Riacho He Hé; cumplieron el aislamiento preventivo durante 14 días; quienes al finalizar con éste período y sin presentar síntomas compatibles con coronavirus; fueron despedidos de las Instalaciones por el propio Vicegobernador de la provincia, Dr. Eber Solís, el Ministro de gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia Jorge Abel González, el Jefe y Subjefe de Policía, Director del I.S.F.P y demás personas que los asistieron durante su estadía; demostrando su beneplácito y profundo agradecimiento éstos pobladores de Riacho He Hé durante su emotiva despedida; restando otro grupo de la localidad de Laguna Naineck quienes se hallan en las mismas condiciones y están próximos a salir.

Éstos dos últimos grupos de personas humildes y sacrificadas colaboraron cumpliendo con el protocolo tan respetado por los Formoseños, ya que gracias al trabajo mancomunado y articulado de todas las Instituciones y Áreas del Estado Provincial, hasta la fecha no se cuenta con ningún caso de coronavirus; pero lamentablemente siempre hay personas que prevalecen sus derechos individuales por sobre el derecho de todos – en este caso atentando contra La Salud Pública de los Formoseños. Se trata de un grupo de 16 personas que ingresaron de otras Provincias y que a partir del 22 de abril quieren vulnerar la Seguridad Sanitaria Provincial, reusándose a cumplir el aislamiento o en su defecto queriendo imponer sus reglas de convivencia cuando en realidad ellos son los que vinieron de otros lugares de circulación viral; utilizando medios de comunicación para criticar las instalaciones y servicios que se les pone a disposición gratuita y que en otros tiempos son tan útiles para los jóvenes Cadetes; y que en éstos últimos tiempos sirve de mucha ayuda para aquellos que están cumpliendo voluntariamente el aislamiento.