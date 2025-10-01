La Escuela de Cadetes de la Policía de Formosa Abre sus Preinscripciones

El interés de los jóvenes formoseños por una salida laboral segura y con proyección se centra nuevamente en la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia de Formosa. En un tema que capta la atención de la ciudadanía, el programa radial “Exprés En Radio”, por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a viernes de 9 a 12h), entrevistó al Comisario Andrés Siver, Director de la Escuela de Cadetes de la Policía de Formosa (ISFP), quien brindó novedades clave sobre el proceso de preinscripción para el futuro ciclo lectivo.

Periodo de Preinscripción Habilitado

El Comisario Siver confirmó la noticia que muchos aspirantes estaban esperando, enmarcada en las directrices del gobierno provincial y el comando superior de la policía:

“Quiero comentarle a toda la ciudadanía que conforme lo establecido por el gobierno provincial y el comando superior de la policía de la provincia de Formosa, a partir del primero al 31 de octubre del presente año estará habilitada la plataforma para la preinscripción como postulante a cadete de policía”.

Esta etapa inicial, que se extiende durante todo el mes de octubre, es fundamental para aquellos que desean iniciar la carrera policial.

Requisitos Clave para los Postulantes

Para poder realizar la preinscripción en la plataforma, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos excluyentes. El director del instituto detalló los principales:

“Muy bien, dentro de los requisitos eh ser argentino nativo por opción de estado civil soltero. tener entre 18 y 25 de años de edad al momento de la inscripción”.

Además de la nacionalidad y el estado civil, hay condiciones físicas y académicas que deben satisfacerse:

Estatura Mínima: No inferior a 1,65 metros para los postulantes masculinos y 1,58 metros para las femeninas.

No inferior a metros para los postulantes masculinos y metros para las femeninas. Formación Académica: “Acreditar los estudios secundarios completos, entendiéndose por ello no adeudar materias” .

. Exámenes de Ingreso: Los aspirantes deberán “aprobar el examen intelectual, el examen físico y todos los estudios médicos que oportunamente se realizan dentro del instituto”.

Plataforma Única de Inscripción

Respecto al procedimiento para formalizar la preinscripción, el Comisario Siver especificó la dirección web y el plazo de acceso:

“Sí, a partir del de las 0 horas de esta noche, ¿no es cierto? A partir del del primero al 31 de octubre van a poder ingresar a la plataforma www.formosa.gob.ar/inscripciones, Instituto Superior de Formación Policial”.

Una vez dentro de la plataforma, el proceso es simple: “lo único que tiene que seguir son los pasos que es rellenar con todos sus sus sus datos personales y algunas y otras cuestiones que ya están en la plataforma”.

Preparación Institucional y la Oportunidad de Carrera

El Comisario Siver manifestó el entusiasmo de la institución ante la nueva convocatoria, destacando el esfuerzo en la preparación para recibir a los futuros cadetes y la calidad de la formación ofrecida.

“Nosotros estamos muy contentos de tener esta posibilidad de poder incorporar a jóvenes formoseños de distintas partes de la provincia de Formosa”.

La carrera policial es de tres años de duración, al cabo de los cuales los egresados obtienen el título de “técnico superior en seguridad pública” o “técnico seguridad en seguridad penitenciaria”, siendo dos tecnicaturas que el cadete puede elegir al ingresar.

La formación incluye una asistencia integral: “Tienen un lugar donde pueden quedarse, tienen profesores, tienen las las cuatro comidas y sobre todo la oportunidad de poder en tres años tener un una carrera dentro de lo que es la formación en seguridad pública”.

El director del Instituto también destacó la promoción de la carrera que realizarán: “Nosotros nos vamos a estar acercando a los distintos colegios secundarios área capital, como también estaremos recorriendo en el transcurso de este mes eh el interior provincial haciendo la promoción de carrera”.

Capacitación Constante y Proyección Profesional

Finalmente, el Comisario Siver hizo hincapié en la actualización de conocimientos y la formación continua que ofrece la Policía de Formosa, un valor agregado para quienes decidan ingresar.

“Una vez que ingresen tienen la variante de poder elegir dos tecnicaturas. Una vez transcurrido los 3 años, se reciben como oficiales de policía listos para salir a cuidar a nuestra sociedad”.

Además, señaló la política de capacitación continua dentro de la fuerza: “Obviamente que dentro del marco de las políticas públicas el personal superior y subalterno siguen realizando diversas capacitaciones tanto acá en capital como en el interior. Es una es una constante”.

El Comisario Siver reiteró la invitación a los jóvenes formoseños a acercarse a la Escuela de Cadetes en el barrio San Antonio, calle 16 de Julio y Martín Fierro o contactarse al 3704 00 29 77. La preinscripción de octubre marca el inicio de un camino de formación y servicio a la comunidad.