La Escuela Hospitalaria Domiciliaria atiende a más de mil estudiantes por año

El jefe del Departamento de Educación Especial, Gustavo Miers, confirmó que la Escuela Hospitalaria Domiciliaria N°1 atiende a más de mil estudiantes por año y explicó la función trascendental que tiene este espacio para el sistema educativo formoseño.

“Nuestra provincia, con la planificación del Modelo Formoseño, tiene un amplio sentido de inclusión y de igualdad de oportunidades. Acá ningún estudiante de nuestro sistema debe quedar fuera de la educación”, sostuvo.

Por tal motivo, desde el año 2006, existe la modalidad domiciliaria hospitalaria que inició por una política de igual índole a nivel nacional tomada por el expresidente Néstor Kirchner; y, en Formosa, “tenemos una escuela domiciliaria hospitalaria, que está en el Hospital de la Madre y el Niño”.

“¿Qué hace esa institución educativa? Atender a los estudiantes que están en situación de enfermedad, internados en el Hospital de la Madre y el Niño, en este caso, o que tengan que cumplir su reposo en domicilio. Por eso es la escuela domiciliaria y hospitalaria”, detalló.

En ese sentido, el funcionario consideró que esta política es “ser consecuente en lo que nos pide el Gobernador: estar para los que más nos necesitan” porque “esta escuela cumple ese rol con mucho, por supuesto, profesionalismo, compromiso y, sobre todo, amor”.

“Las modalidades transversales a los niveles de la obligatoriedad de la educación tienen algo muy especial que es, sobre todo, no solamente la formación, sino también el corazón”, aseguró.

De este modo, Miers invitó a la sociedad en general a que conozcan la escuela y “sepan que si su hijo está internado en alguna institución de salud, va a ser atendido y no va a perder la escolaridad” ya que “nosotros somos garantes de la escolaridad de estos estudiantes”.

“Sea cual fuera su condición y la situación que se encuentre, en este caso, son personas que pudieron tener un accidente y están atravesando una situación así o tengan una enfermedad que requiera un tratamiento y que puedan ir cada rato”, manifestó.

Y resaltó el valor que tanto las modalidades como los niveles educativos “van de la mano” para que “nadie pierda su escolaridad” de la cual es garante “el Modelo Formoseño y nuestro Gobernador con políticas inclusivas, claras y concretas”.

“Estos son los ejemplos que debemos resaltar y, sobre todo, en esta época de campaña electoral donde siempre la oposición no solo quiere destruir, sino atacar al sistema educativo, al sistema de salud, pero nosotros proponemos trabajo y garantizar derechos”, cerró.