La esgrima tiene sus campeones provinciales

Los Juegos Evita Formoseños tuvieron su Provincial de esgrima donde surgieron cinco campeones, de acuerdo a las categorías que se establecieron. Cuatro de ellos de Formosa y una de Palo Santo.

La competencia contó con la participación de delegaciones de Palo Santo, Laguna Blanca y Formosa con tres categorías para desarrollar el torneo teniendo en cuenta las edades. En todos los casos se midieron todos contra todos para luego llegar a las semifinales y finalmente el mano a mano para determinar a los campeones.

Estos fueron los deportistas que subieron al podio en ambas ramas: Femenino: Categoría 2013/14: 1) Violeta Insfrán de Palo Santo, 2) Juana Cristófaro de Palo Santo y 3) Camila Céspedes de Formosa.

Categoría 2011/12: 1) Ludmila Bogado de Formosa, 2) Seyla González de Laguna Blanca y 3) Xiomara Rojas de Laguna Blanca.

Categoría 2009/10: 1) Sabrina Olmedo Sabrina de Formosa, 2) Lara Estévez de Formosa y 3) Mía Vallejos de Formosa.

Masculino: Categoría 2013/14: 1) Hugo Goyheneche de Formosa y 2) Uriel Paulina de Formosa.

Categoría 2009/10: 1) Valdir Fernández Valdir de Formosa, 2) Gonzalo Díaz de Formosa y 3) Lautaro Pérez de Formosa.

Futsal para dos

En el Polideportivo Cincuentenario se cerró la primera cita Provincial de los Evita Formoseños programada en la ciudad capital. La temporada 2025 había comenzado en Laguna Blanca con el fútbol femenino y masculino y ahora un total de 18 equipos participaron de este nuevo capítulo.

Comenzaron a jugar desde la tarde del jueves, siguieron en doble turno el viernes y en la mañana del sábado se definió todo con los triunfos para las chicas de Formosa, todas ellas del Club San Martín, y de los chicos de Pirané.

En femenino, los 9 equipos disputaron la fase de grupos en tres zonas: A: Formosa, Ibarreta y El Potrillo. B: Clorinda, Misión Laishí e Ingeniero Juárez. C: El Colorado, Misión Tacaaglé y Laguna Yema.

Los resultados de la instancia clasificatoria fueron estos: Zona A: Formosa 4-Ibarreta 1, Formosa 8-El Potrillo 2 e Ibarreta 2-El Potrillo 1.

Zona B: Clorinda 3-Misión Laishí 1, Clorinda 5-Ingeniero Juárez 2 y Misión Laishí 0-Ingeniero Juárez 5.

Zona C: El Colorado 1-Misión Tacaaglé 0, El Colorado 1-Laguna Yema 3 y Misión Tacaaglé 1-Laguna Yema 3.

Con la clasificación de los ganadores de las tres zonas, más el mejor segundo, vinieron las semifinales donde Formosa le ganó 2 a 0 a Laguna Yema y Clorinda a Ingeniero Juárez por 3 a 1.

La final tuvo a Clorinda dominando el trámite en el primer tiempo donde sacó ventaja de un tanto. Pero en el segundo reaccionó Formosa, fue por la igualdad, la consiguió y de ahí hasta el cierre no hubo desnivel en las cifras por lo que debieron llegar a los disparos desde el punto penal. Allí Alma Balbuena atajó dos para las chicas de Formosa y así lograron imponerse por 4 a 1.

Campeonato para Formosa, segundo Clorinda y el tercer lugar quedó en manos de Ingeniero Juárez.

Las campeonas Provinciales son estas: Alma Balbuena, Melina Espíndola, Micaela Alarcón, Martina Espíndola, Cielo Pineda, Bianca Ortiz, Josefina Sotelo, Bárbara Romero, Avril Ramírez y Betty Chaparro.

El torneo masculino también tuvo a los equipos en tres grupos: Zona A: Formosa, Misión Laishí y El Chorro. Zona B: Clorinda, Misión Tacaaglé e Ingeniero Juárez. Zona C: Pirané, General Belgrano y Laguna Yema.

Los resultados de la fase inicial fueron estos: Zona A: Formosa 2- Misión Laishí 6, Formosa 4-El Chorro 2 y Misión Laishí 1-El Chorro 1.

Zona B: Clorinda 10- Misión Tacaaglé 1, Clorinda 4-Ingeniero Juárez 3 y Misión Tacaaglé 0-Ingeniero Juárez 12.

Zona C: Pirané 6-General Belgrano 2, Pirané 5-Laguna Yema 4 y General Belgrano 4-Laguna Yema 4.

Las semifinales tuvieron buena cantidad de goles. Pirané le ganó por 6 a 4 a Misión Laishí y Clorinda con un 4 a 3 a Ingeniero Juárez. Pirané y Clorinda en la final con un primer tiempo que tuvo solo un gol y fue para Pirané. Con el 1 a 0 llegó un segundo parcial con más dinámica, Pirané pudo sacar ventaja de dos goles y cuando mandaba con un 4 a 2 cerró la historia con un quinto tanto para el definitivo 5 a 2.

El podio quedó entonces con Pirané como campeón, Clorinda segundo y también hubo tercer lugar en los varones para Ingeniero Juárez.

Los campeones de Pirané son: Franco Albornoz, Marcos González, Emiliano Tejerina, Marcos Díaz, Tiago Cáceres, Marcos Maciel, Juan Benítez, Santiago Gómez, Jaier Cardozo, Santiago Alegre y David Pintos.