La estrella menos pensada en la promoción de la nueva entrega de «Bad Boys»

La serie de películas de acción “Bad Boys” regresará a los cines muy pronto con su cuarta entrega, Bad Boys: Hasta la Muerte (Bad Boys: Ride or Die). Will Smith y Martin Lawrence retoman sus papeles como los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett, quienes en esta ocasión enfrentarán un desafío aún más complejo.

En la trama de la nueva película, Lowrey y Burnett se enteran de que el fallecido capitán Conrad Howard (interpretado por Joe Pantoliano) ha sido acusado de colaborar con cárteles de la droga. Convencidos de la inocencia de su antiguo superior, emprenden una misión para limpiar su nombre. Sin embargo, en el proceso se convierten en fugitivos y deben actuar al margen de la ley para esclarecer el caso.

El elenco de esta cuarta entrega también incluye el regreso de Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Jacob Scipio y DJ Khaled, quienes aportarán su talento a esta dinámica secuela. La dirección sigue a cargo del dúo Adil El Arbi y Bilall Fallah, responsable de la exitosa entrega anterior, Bad Boys for Life.

A medida que se acerca la fecha de estreno, Sony Pictures ha generado expectación con un nuevo video viral. En él, el jugador de baloncesto de los Miami Heat, Jimmy Butler, se presenta a una prueba para unirse al elenco. Butler golpea la puerta de Will Smith y Martin Lawrence, quienes lo someten a una serie de pruebas físicas para determinar si tiene las capacidades necesarias para ser parte de la acción. Sin embargo, el ala-pívot no logra superar estas pruebas y es descartado.

La sorpresa final del video llega cuando, tras la aparente negativa a Butler, la puerta vuelve a sonar. Esta vez, quien aparece es nada menos que Lionel Messi, el reconocido delantero de la Selección Argentina de Fútbol y jugador del Inter Miami CF. En una breve interacción, Messi se presenta con un escueto “Bad Boys”. Martin Lawrence responde en una mezcla de inglés y español: “Wrong casa (casa equivocada)”, mientras que Will Smith añade en español, “Mucho gusto” (encantado de conocerte).

Este cameo de Messi causó furor entre los fanáticos, no solo por ver al futbolista interactuando con estrellas de Hollywood, sino también porque algunos sugieren que Messi habló en inglés por primera vez frente a las cámaras. Sin embargo, a pesar de la aparición del futbolista, no se espera que participe en la película.

Un primer encuentro

Will Smith y Lionel Messi se encontraron en el Chase Stadium de Fort Lauderdale durante un partido entre el Inter Miami y el Real Salt Lake por la MLS. Tras la victoria del equipo de Miami, el actor de “El Príncipe del Rap” felicitó efusivamente al futbolista argentino en Instagram, escribiendo: “¡¡Esto fue una locura!! Muchas felicidades por la victoria, Lionel Messi. Te aprecio, David Beckham”.

El actor, conocido por sus papeles en películas como Hombres de Negro y Soy Leyenda, abrazó a Messi durante el evento y también conversó con Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, en el palco del estadio. La llegada de Messi a la MLS ha generado un gran entusiasmo entre las celebridades estadounidenses.