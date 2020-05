La estricta rutina que Luisana Lopilato y Michael Bublé les marcan a sus hijos

Compartir

Mientras pasa el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus en su casa de Canadá, Luisana Lopilato contó cómo es la estricta rutina que mantiene junto a Michael Bublé y sus tres hijos: Noah (6), Elías (4) y Vida (1).

“Por trabajo nosotros viajamos mucho. Donde estemos respetamos la rutina, estamos acostumbrados a irnos un mes a otro país y a seguirla”, fue lo primero que destacó la protagonista de La Corazonada, la película que protagoniza junto a Joaquín Furriel.

La actriz argentina realizó una entrevista a través de una videollamada con Cortá por Lozano, por la pantalla de Telefe, y allí, detalló cómo se organiza junto a su marido para mantener la dinámica también durante la cuarentena. “Nos levantamos temprano. Hay que hacer la tarea, se almuerza, cenamos todos juntos. Soy muy de la rutina, dónde sea y cómo sea”.

Además, aseguró que los horarios que más le interesa respetar, estén en donde estén, es la hora de ir a la cama a descansar. “A las ocho de la noche se van, Mike o yo los llevamos al cuarto. Les leemos una historia y a las ocho y media ya tienen que estar durmiendo”.

Por su parte, sostuvo que sus hijos llevan “con calma” la cuarentena porque desde que comenzó la pandemia del coronavirus tanto la actriz como su marido les explicaron la situación sanitaria por la que atraviesa al mundo. “Se ponen nerviosos cuando no reciben la información correcta y mis hijos están tranquilos porque saben lo que ocurre”.

Un invitado en la cuarentena

Mientras daba la entrevista por Skype, Luisana presentó a otro hombre que está viviendo en su casa de Canadá junto a su familia. ¿Quién era? Su estilista. Fue en el marco de una pregunta sobre su look. Le consultaron cómo hace para estar “siempre impecable”.

“Me maquillo, pero debo decir que estoy haciendo la cuarentena con mi amigo estilista Samuele, de Italia”, respondió y lo invitó para que se acercara a la cámara. “Soy la única de todas las mamás del cole que tengo el pelo bien. Además, me cuida la piel y me tira todos los tips de qué es lo que tengo que usar. Así que el que lo necesite, directo de Italia”, agregó.

Además de ser el estilista de la actriz, Samuele Miccoli también es el asesor de imagen de Bublé, según contó Lopilato. “A Samu lo conocí haciendo una serie en Roma donde estuve viviendo nueve meses. Nos hicimos muy amigos. Después la vida nos volvió a encontrar y ahora trabaja para Mike y le maneja todo lo que es su look”.

De esta forma, Samuele se convirtió en amigo íntimo de la pareja y por estos tiempos -en los que hay que cumplir con la cuarentena- ya es un integrante más de la familia Bublé.