La evolución del Rugby Femenino marca un crecimiento

Con el correr de los años, el rugby femenino en Argentina viene demostrando un crecimiento importante con varios factores ligados a la evolución y su visibilidad en todo el mundo y también en la región sudamericana.

Respecto al 2019, se desprenden algunos números aportados por el área de Desarrollo y Competencia de la Unión Argentina de Rugby.

Evolución de fichajes

en Argentina

El rugby femenino creció 121% en los últimos 5 años. Respecto a 2018, el año pasado hubo un crecimiento del 15%.

Hoy hay 6084 chicas que practican el rugby en el país, según estadísticas de fines de 2019. En edad competitiva, es decir, a partir de M15, son 5142 chicas.

Cantidad de jugadoras

dividido por las 8 regiones

y las 25 uniones provinciales

Región Centro

Unión de Rugby Andina: 257.

Unión Cordobesa de Rugby: 648.

Región Litoral

Unión Entrerriana de Rugby: 348.

Unión de Rugby de Rosario: 228.

Unión Santafesina de Rugby: 210.

Región Noreste Argentino (NEA)

Unión de Rugby de Formosa: 245.

Unión de Rugby de Misiones: 268.

Unión de Rugby de Nordeste: 266.

Región Noroeste Argentino (NOA)

Unión Jujeña de Rugby: 78.

Unión de Rugby de Salta: 256.

Unión Santiagueña de Rugby: 169.

Unión de Rugby de Tucumán: 369.

Región Oeste

Unión de Rugby de Cuyo: 208.

Unión de Rugby de San Luis: 119.

Unión Sanjuanina de Rugby: 127.

Región Pampeana

Unión de Rugby de Mar del Plata: 108.

Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires: 366.

Unión de Rugby del Sur: 148.

Región Patagónica

Unión de Rugby del Alto Valle: 389.

Unión de Rugby Austral: 219.

Unión de Rugby del Valle de Chubut: 123.

Unión de Rugby Lagos del Sur: 98.

Unión Santacruceña de Rugby: 82.

Unión de Rugby de Tierra del Fuego: 143.

Región Buenos Aires

Unión de Rugby de Buenos Aires: 596.

Cantidad de jugadoras,

por categorías

Mayores: 48, 6%.

Juveniles: 35, 92%.

Infantiles: 15, 62%.

Fernanda Vidal, Head Coach de Rugby Femenino de Calafate RC y referente del Rugby Femenino en la Unión de Rugby Austral.

“En lo que respecta a mi zona, el rugby femenino ha crecido mucho en las escuelas, a través del Probá Rugby barrial o municipal”.

Sobre su experiencia de hacer carrera en el rugby. “Creo que todo comenzó cuando decidí dedicarme al rugby, tras recibirme de profesora de educación física. A partir de ahí, antes de que existiera el rugby femenino en mí ciudad, ya realizaba cursos de rugby”.

“Mí motor en eso es la pasión y amor por el rugby, más allá de que el apoyo familiar es imprescindible para dedicarme al rugby de lunes a lunes. Estudio todos los días para ser entrenadora y preparadora física, eso es mi vida”.

“Mi sueño es llevar el rugby femenino en la Patagonia a su máximo crecimiento, pero para eso se necesita tener un equipo de gente que crea y apoye un proyecto a largo plazo”.

Barbieri, miembro del Consejo

Directivo UAR, a cargo del

desarrollo de Rugby Femenino

“En el año 2019 hemos definido, con el aval de los presidentes de las 25 uniones provinciales, una mayor asignación de recursos al rugby femenino con el fin de hacer un deporte más inclusivo e igualitario”.

“Por eso establecimos un plan estratégico y robusto de desarrollo de rugby femenino 2019-2021 que tiene entre sus principales objetivos: incrementar la cantidad de chicas para rugby infantil, aumentar las competencias nacionales y encuentros locales, jerarquizar la competencia regional de clubes y selecciones, capacitar entrenadoras y réferis y también ofrecer cargos operativos y dirigenciales para las mujeres. A su vez, seguir ampliando la base de jugadoras para el alto rendimiento, para continuar con la preparación de las competencias internacionales de nuestro seleccionado”.

David Rufino, Oficial Nacional

de Difusión y Desarrollo de

Rugby Femenino de la UAR

“Si el rugby femenino sigue creciendo se debe a un compromiso muy alto de las jugadoras, de las uniones provinciales, de los clubes y de la UAR, en pos de avanzar con mayores recursos e incluirlo como tema de agenda”.

“Pienso que la difusión, mayor competencia nacional y los encuentros en las uniones provinciales, son factores fundamentales de este crecimiento. El hecho de haber incluido la categoría “Juveniles” el año pasado también influyó”.

Referato

Hoy en Argentina hay 147 réferis mujeres. URBA (22), Cordobesa (17), Nordeste y Santiagueña (11), son las uniones con mayor cantidad de fichajes.

Nerea Livoni, réferi de la Unión de Rugby de San Luis y la Unión Argentina de Rugby, con experiencia en competencias internacionales.

“Me inicié en el referato siendo jugadora. En ese momento estaba como capitana de mi equipo y mi entrenador Martin Chada me dijo que sería buena idea el estudio del reglamento y los cursos de árbitro para entender mejor el juego y poder guiar al equipo dentro de la cancha. Así que cuando llegó el curso Nivel 1, no dudé en hacerlo.

“Lo que más me cautivó/gustó fue ver el juego desde otro lado, poder estar dentro de la cancha de diferentes formas. En ese momento no pensaba ser réferi, soy sincera, no lo veía ni como una opción. En la Union de Rugby de San Luis era la única mujer en participar y las miradas y los comentarios no siempre eran los mejores. Hasta que me tocó jugar y faltaba el réferi del partido para “Juveniles” y me preguntaron si no quería dirigir ese partido. Ingresé ese domingo a la cancha desde otro lado y cuando terminó el partido, necesitaba más minutos para seguir ahí adentro”.

“Mis mejores experiencias vinieron en 2019, donde participé en todas las fechas de Sudamérica Rugby. Dirigí en los Juegos Panamericanos en Lima y tuve la oportunidad de ser invitada al Seven de Dubai”.

Competencias de

rugby femenino

Competencias Nacionales – Clubes

-Torneo local (cada unión provincial).

-Torneo Regional.

-Nacional de Clubes Femenino.

-Seven de la República Femenino.

Competencias internacionales – Seleccionado Nacional

-Sudamericano.

-Valentín Martínez.

-Clasificación para el Circuito Mundial 2021.

-Clasificación para los Juegos Olímpicos.