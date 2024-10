La ex funcionaria de Grabois confesó y encontraron camioneta que usaron en un robo

La ex funcionaria de Juan Grabois confesó y encontraron la camioneta a su nombre usada en un roboJuan Grabois y Fernanda Miño. Apuntan a la ex funcionaria por un robo donde apareció una camioneta a su nombre.

Pasaron tres semanas desde el domingo a la noche en el que un comando de la Policía bonaerense allanó la casa de Fernanda Miño, la asistente y ex funcionaria de Juan Grabois en el último gobierno kirchnerista.

El Grupo de Operaciones Especiales de la policía comandada por el gobernador Axel Kicillof ingresó a la casa de la piquetera cuando ella llegaba con su marido e hija.

La orden de allanamiento la dio un fiscal del departamento de San Martín, para atrapar a los delincuentes que participaron de un violento asalto, a los tiros, en Tres de Febrero. El robo se realizó desde una camioneta que está a nombre de Miño; por eso la policía irrumpió en su domicilio, donde no encontraron el vehículo pero sí hallaron un arma del mismo calibre del utilizado en el asalto. Sería del marido de la militante de Grabois: un agente del Servicio Penitenciario, Carlos Molina.

Tanto MIño como su pareja aseguraron que la camioneta, una Dodge Journey patente LCX466, la habían vendido hacía tres meses, pero se rehusaron a dar el nombre del supuesto comprador.

Quizás acorralados por el avance de la investigación, el jueves pasado Miño y Molina decidieron confesar a quién le habrían vendido su vehículo 4×4.

Un delincuente no identificado maneja la 4×4 a nombre de Fernanda Miño que se usó en el violento robo a los tiros de una moto.Un delincuente no identificado maneja la 4×4 a nombre de Fernanda Miño que se usó en el violento robo a los tiros de una moto.

Por medio de su abogado, presentaron «un escrito identificando a quien le entregan la camioneta con fecha 18/7/24», le indican a Clarín desde la Justicia. «Se certificó el domicilio y se libró las órdenes de allanamiento»; agregaron.

En la casa, ubicada en el Gran Buenos Aires, no había nadie. La policía bonaerense rompió la cerca de ingreso principal y secuestró la camioneta. No había nadie en la vivienda. La dueña de la casa y supuesta compradora de la 4×4, sería una mujer de 24 años: Marcarena Trafán.

Trafán no tiene antecedentes penales, pero sí estuvo demorada por haber sido encontrada en compañía de dos hombres con armas de fuego que tenían pedido de captura por varios ilícitos.

En cuanto al arma que encontraron en la casa de Miño y sería de su marido, la pericia tiene fecha para el martes 5 de noviembre. «También realizaremos un cotejo para intentar establecer si fue la misma arma que se usó en el asalto de una moto en Tres de Febrero», indicaron.

El arma y las balas de 9mm que la Polícía Bonaerense encontró en la casa de Fernanda Miño.El arma y las balas de 9mm que la Polícía Bonaerense encontró en la casa de Fernanda Miño.

Sospechas sobre

Miño y su pareja

En la Fiscalía dudan de Miño y su pareja Molina. Nunca realizaron la denuncia de venta de la camioneta ni hicieron la transferencia.

«Si yo vendo un auto que después atropella a alguien o está metido en un robo como este, lo primero que hago es correr a la Justicia a decir a quién se lo vendí. Miño nunca quiso decirnos, hasta el jueves pasado, quién fue el comprador. Es extraño», le cuenta a este diario una altísima fuente judicial del caso.

El arma secuestrada en el allanamiento a Fernanda Miño que sería de su marido que es parte del Servicio Penitenciario.El arma secuestrada en el allanamiento a Fernanda Miño que sería de su marido que es parte del Servicio Penitenciario.

Además, ¿la supuesta compradora de la camioneta va a dejar el vehículo en su casa sabiendo que tiene pedido de secuestro y que el caso se volvió mediático por la pelea entre Grabois y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich? Más dudas.

Otro funcionario judicial de la Provincia de Buenos Aires que participa en la investigación, confirma que encontraron un arma de fuego. «Es una 9 milímetros, el mismo calibre que se usó en el violento asalto que se realizó con la camioneta propiedad de Miño», agregaron. Esto no quiere decir que sea la misma arma. Eso lo determinará la pericia del 5 de noviembre.

Tras el allanamiento a la casa de Miño en San Isidro, el líder piquetero acusó a las fuerzas federales de Javier Milei de pertenecer a una «dictadura». La pifió fulero. Como se aclaró, la pesquisa la hizo la policía de Axel Kicillof por pedido de un fiscal del Gran Buenos Aires. Incluso, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense defendieron el operativo.

Grabois tuvo que salir públicamente a reconocer el error al acusar al Gobierno de Milei de lo actuado. En cambio, sobre Kicillof no dijo ni una palabra. Las disculpas llegaron luego de que, rápida de reflejos, Bullrich le marcara a Grabois su equivocación de jurisdicción.

La investigación judicial no descarta que haya algún tipo de connivencia entre Miño o su pareja, y quienes la ex funcionaria señala como compradores de su camioneta. Es decir, una de las hipótesis es que la banda tenga vinculaciones directas con el mundo piquetero.