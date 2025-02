La exclusiva reunión que organizó Wanda Nara con su familia y la de L-Gante

Si algo caracteriza a Wanda Nara es la manera en la que disfruta de cada momento y su particular estilo para compartirlo con sus seguidores. Desde su cuenta de Instagram, la conductora de Bake Off Famosos dejó registrado algunas escenas de la velada que vivió el sábado a la noche junto a su familia y la de su novio, L-Gante. Si bien ella había acompañado al músico a Mar del Plata a grabar el programa de Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha, finalmente la empresaria regresó a la ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día organizó una reunión en su exclusivo departamento Chateau, de la avenida Libertador, para sus más íntimos y luego se dispusieron a ver a Elián Valenzuela por la televisión.

Con sushi, vino tinto y agua mineral el grupo se distendió frente a la amplia mesa que Wanda preparó para sus invitados. De la velada participaron sus cinco hijos, Valentino, Benedicto y Constantino, de su primer matrimonio con Maxi López, y sus dos nenas, fruto de su relación con Mauro Icardi. También asistieron su madre, Nora Colosimo junto a su pareja, Rafael Stancanelli, y la mamá del artista de cumbia 420, Claudia Valenzuela. También estuvo la productora de moda de la empresaria, Flor Mellino. Al terminar de cenar, se acomodaron en los sillones del living, y algunos incluso, se sentaron en el piso, para disfrutar del programa de la diva desde Mar del Plata y escuchar atentamente la participación de Elián Valenzuela.

Cabe destacar que en un momento de la grabación del ciclo de El Trece, Chiquita preguntó por Wanda, y al verla detrás de cámara la hizo pasar a saludarla. La conductora se acercó respetuosamente, pero aclaró que serían solo cinco minutos, porque ella tiene contrato con Telefe. Mirtha comprendió y agradeció el gesto de la empresaria, que lució un look informal, con jeans y remera negro, el cabello suelto y casi sin maquillaje. Mirtha aprovechó la ocasión para preguntarle por su salud, teniendo en cuenta que hace un tiempo le diagnosticaron una leucemia crónica. “Está todo controlado”, respondió la hermana de Zaira Nara, con una sonrisa.

Durante el programa, L-Gante habló de su relación con Nara. “Hace tres años que nos conocimos hasta que ahora formalizamos. Estoy muy enamorado, muy enamorado”, repitió sin tapujos, expresando de manera abierta y sincera sus sentimientos. En ese momento, del otro lado de la pantalla del televisor, su familia y la de la conductora sonrieron y Wanda acercó la cámara de su celular para tomar una selfie y registrar el momento íntimo que se vivía en su casa. En el sillón se pudo ver a la mamá del músico sentada al lado de Nora, luego a Flor Mellino, y le siguieron la hija menor de la conductora junto a uno de sus varones. Sentados en el piso, el resto del grupo siguió atentamente el programa de Mirtha, que inició su temporada número 57 desde la ciudad de Mar del Plata.

Este sábado Chiquita contó con Flor Peña, el Puma Goity, Nicolás Scarpino y L-Gante. Los primeros en romper el hielo con una broma fueron Flor Peña y Scarpino, quienes hablaron del Wandagate, entre risas. “Está haciendo una ficción. Lo que deberíamos hacer nosotros lo está haciendo él”, comentó divertido el actor de la obra Los mosqueteros del rey en alusión a Elián. “Es la novela turca de la tarde. O sea, ya no están mas las novelas turcas, ahora están ustedes”, siguió la protagonista de Mamma Mía!. “Les pasan 30 cosas al día”, agregó, entre risas. “Es un día a día que hay que llevarlo. Hay que llevarlo y también es lo que me corrige”, afirmó el músico, quien se mostró satisfecho y feliz por el momento que está viviendo.