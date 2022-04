La exorbitante suma en dólares que cobró Nazarena Vélez por una tapa para Playboy

Compartir

La panelista de LAM recordó que posó desnuda en 2009 y que, gracias a eso, pudo conseguir otros trabajos.

Desde hace un tiempo, Nazarena Vélez está en otra etapa de su vida. Ya no es protagonista de los escándalos mediáticos, sino que se volcó a la actuación y a la producción teatral, pero además también este año incursionó como panelista en LAM. Sin embargo, lejos de renegar de su pasado, no tiene problemas a la hora de recordarlo. De hecho, este lunes fue consultada por una tapa que hizo para Playboy en 2009, producción por la que cobró una abultada suma de dinero.

“Yo mostré la vagina, con una diferencia de 20 mil dólares. Dije ´mirá, sin esto, 20 lucas verdes menos´. Y le dije ´haceme el primer plano´”, se sinceró entre risas en el programa de Ángel De Brito, quien le preguntó: “¿Cuánto cobraste?”. “Una camioneta”, graficó Nazarena. “¿25 mil dólares más o menos?”, indagó Pía Shaw. “Sí, pero con la diferencia de las 20 lucas que iba aparte, era como un seguro”, precisó. Y detalló: “Yo hice la tapa cuando la hacía Leticia Brédice, estaban poniendo plata. Entonces me ofrecieron un seguro y, si vos pasás ese seguro, tenés tu porcentaje de venta. Yo tuve mi seguro y mi porcentaje, Me fue bien”.

En tanto, también destacó las nuevas oportunidades que le surgieron luego de esa tapa: “La apertura laboral que te daba era increíble. Hacía shows, era un trampolín a Marcelo (Tinelli), a un montón de cosas. Veían las tapas de Hombre, de Playboy y después te llamaban. He llegado a hacer 10 boliches en una noche, sacaba muy buena plata”.

Días atrás, Vélez había brindado un dramático testimonio al recordar a su ex marido, Fabián Rodríguez, en el aniversario de su muerte. Cabe recordar que la noche del lunes 24 de marzo del 2014, Rodríguez fue hallado sin vida en el piso 23 donde funcionaba la productora Jaz, ubicada en Uriarte al 2300, en el barrio de Palermo. Días después quedó confirmado que se trató de un suicidio. “No me lo esperaba, muy doloroso”, evocó la actriz, que en ese momento estaba en Miami, dispuesta a tomar un avión y recibió la noticia poco antes de subir. “Todo el mundo estaba tratando de chequear si era verdad. Y yo sabía que era verdad”, señaló en referencia al mail que le había enviado su marido a modo de despedida, anunciando la decisión que había tomado.

“Tuve que hacer mucho esfuerzo para no volverme loca”, reconoció la productora, que estuvo mucho tiempo dándole vueltas al asunto, tratando de encontrarle una solución, hasta que se dio cuenta que era en vano: “Un suicidio es un suicidio, el único que sabe la verdad es él. Después hay hipótesis. Pero obvio que había un porqué, y un montón de cosas que no pudo enfrentar”, añadió, en referencia a una serie de problemas económicos por los que pasaba Rodríguez.

“A mí me costó mucho salir, estuve a punto de ser alcohólica. Me encontraba cuatro meses después de lo de Fabián, tomándome tres litros de vino por día, en su oficina, buscando papeles. Y yo que tengo una tendencia a lo adictivo veía que esto iba a terminar mal, porque estaba en una oscuridad”, señaló con crudeza y contó que logró frenar a tiempo. Para ello, tuvo tres aliados fundamentales:” Me ayudaron mucho mis hijos, si no tengo los tres nenes no sé que pasa”.

