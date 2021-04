La “explosión de contagios” se dio tras la “incitación” de la oposición

Compartir

El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que la “explosión” de contagios de coronavirus en Formosa, son producto de la “incitación” de funcionarios de la oposición a la ruptura del protocolo.

“Es tristísimo escuchar tantas barbaridades ante una situación que pareciera que estuviéramos discutiendo si va a ganar River o Boca, cuando estamos hablando de estrategias sanitarias que bien aplicadas pueden salvar vidas y mal aplicadas generan esta explosión de contagios que ha habido producto de la incitación a la ruptura de los protocolos que hemos tenido por parte de la oposición, la verdad es que a mi estando en Buenos Aires me genera una visión de mucho dolor porque se argumenta la equivalencia de derechos a la vida con el de la circulación por ejemplo y prefiero enojarme, pero estar vivo a poder circular y después estar enfermo, en Buenos Aires tengo amigos de mucho valor y en mi equipo murieron dos, no es un chiste, entiendo lo que para muchos comerciantes significa una situación compleja, de trabajo, esta situación pone en riesgo la continuidad, entiendo el deseo de manifestarse y la verdad es que muchos lo han hecho con cuidado, con respeto pero aprovecharse de esa situación para montarse en una estrategia política demagógica no nos merecemos, no lo merece ninguna sociedad y menos nosotros”, expresó, muy critico con figuras de la oposición.

“Todo esto me hizo acordar a aquella situación cuando después del primer asilamiento que se cumplió muy bien, empezó a operar la política Patricia Bullrich instando a salir a la calle y demás y cómo la gente suponía que no les iba a tocar, empezaron a instigar a la gente a salir, acá en Formosa salieron a azuzar y varios de los azuzadores hoy están contagiados, si fueran nada más que ellos son riesgos que asumen, pero el problema es que una vez que el virus se dispersa agarra a cualquiera y sobre todo a las personas mayores, es una cuestión de defensa de la vida, me conmueve el momento que estamos pasando, cuando hablo con mis amigos de Formosa nos dicen que la gente no toma dimensión y pareciera que tenemos que contar muertos para tomar dimensión de la gravedad de lo que es esta pandemia que no pasó, está mutando el virus, tenemos que ser ordenados, los vacunados incluso tenemos que respetar los protocolos, es muy importante que lo hagamos porque no hace distinción de política, ni credos, las nuevas cepas están generando fallecimientos en jóvenes, ya no son solo los adultos mayores los más expuestos, es un momento tremendo en la historia de la humanidad, además en un mundo que va perdiendo solidaridad porque la disputa por las vacunas es una cosa horrible, cómo se pierde ese sentido de especie humana y cada uno trata de defender por sí mismo. Es un momento de mucha reflexión trascedente que inevitablemente tiene que llevarnos a salir de la especulación pequeña, de corto plazo y de intereses propios”, finalizó.

