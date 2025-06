La extorsión histórica del peronismo (Por Blas Hoyos)

El peronismo sin dudas ha marcado para bien o para mal la historia del país en los últimos 85 años.

En su origen implicó para el país una de las experiencias fallidas más gigantescas cometidas a lo largo de su historia, que fue el alineamiento desatinado en favor de los países del Eje (Alemania, Italia, japón) en contra de los países Aliados (EEUU, Rusia, Inglaterra y todo Europa. En la segunda guerra mundial. Alineamiento que incluso continuó después convirtiendo a la argentina en el refugio internacional de los genocidas Nazis. Este catastrófico error diplomático internacional nos borró por autoexclusión del mundo que se refundó a partir del fin de la segunda guerra mundial.

Desde entonces y a pesar de semejante fracaso el partido justicialista ha sabido mantenerse con buena salud hasta el día de hoy (caso único) y esto lo hizo renunciando a su ideología de origen que se constituyó en lo que ellos llaman movimiento, que a diferencia de un partido tradicional les permitió metamorfosearse y adecuarse a distintas realidades, de esta manera el PJ según las condiciones supo ser:

Fascista con Perón en los 40. Socialista revolucionario con Cámpora en los 70, Socialdemócrata con Cafiero en los 80 Neoliberal con Menem en los 90, Conservador popular con Duhalde a principios de los 2000. Socialista/populista desde el 2003 en adelante , con los Kirchner. Y me arriesgaría a decir que hoy gran parte del peronismo se autopercibe Libertario con Milei.

Estos tan fuertes golpes de timón fueron sostenidos gracias a dos factores fundamentales, primero la instalación permanente de un relato épico propio del “realismo mágico” y en segundo lugar a una acción política de extorsión permanente.

El PJ extorsiona cuando no gobierna, pues es una oposición feroz, que siempre busca desestabilizar y amenaza con el helicóptero. Extorsiona cuando gobiernan pues siempre son ellos o el caos y si por casualidad otra fuerza gana elecciones municipales o provinciales, lo estrangulan y asfixian hasta exterminarlos y el mensaje siempre es tan brutal como claro… “en este país nadie fuera del peronismo puede gobernar”. Y por supuesto amenaza con el Caos y la violencia cuando se juzga a sus referentes por haber cometido ilícitos o cuando no consiguen su reelección, se autoperciben proscriptos y el método remanido es siempre la victimización.

En realidad proscripto fué Irigoyen cuando después de derrocado y con más de 80 años sin juicio justo fue recluido a la isla Martin García, proscripto fué Balbín cuando siendo diputado nacional, por decisión de Perón fue desaforado y encarcelado sin derecho a defensa a la isla Martín García, proscripto se puede considerar al mismísimo JD Perón que fue derrocado, juzgado y condenado en tiempo récord sin derecho a defensa por jueces designados ad hoc por la dictadura.

En Formosa el senador Mayans y el gobernador Insfrán se llenan la boca denunciando Lawfere judicial, persecución y proscripción contra Cristina, olvidando los crímenes a los DDHH cometidos durante la Pandemia. Y olvidando también que acá en Formosa, impulsaron medidas similares y aún peores contra referentes de la oposición. Pues después de 40 años de democracia el único caso juzgado y condenado con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, NO por haber robado fondos, sino solo por derivar 80 mil pesos de gastos de infraestructura, al pago del sueldo para trabajadores municipales, en un breve y rápido juicio, fué condenado Gabriel Hernández, ex -intendente de la ciudad de Formosa. Es decir en 40 años ininterrumpidos de ejercicio absoluto y omnímodo en todos los ámbitos del poder en la provincia de Formosa con innumerables hechos de corrupción escandalosos denunciados, pero jamás juzgados, el único caso de mal manejo de fondos públicos ocurrió en los fugaces 4 años de gestión de la UCR en la capital. La verdad es que no resiste el menor análisis.

En fin Cristina Fernández de Kirchner, se suma a una larga lista de presidiarios declarados culpables por jueces de la democracia en varias instancias, Boudou, Debido, Jaime, Lázaro Báez , Alperovich, Uribarri y tantos otros, todos autepercibidos como inocentes próceres de la patria perseguidos y proscriptos por una fantasmagórica y etérea derecha que parece sobrevolar y dominar todos los resortes del poder real en el país.

Entiendo que el fallo contra que condena a Cristina Fernández de Kirchner, es un hito importante en la historia de nuestro país, en primer lugar porque por fin esta sociedad no se dejó extorsionar, hoy más del 76 % de la población entiende que Cristina debe ir presa porque se le respetaron todo sus derechos a la defensa, 16 jueces, y 6 fiscales en distintas instancias casi por unanimidad después de 15 años de juicios la consideraron culpable de un descomunal robo de fondos públicos valuado en 520 millones de dólares y le esperan aún varios juicios que la comprometen aún más, y el otro hito histórico salvando las distancias y las instancias es el que significó el juicio a las juntas militares impulsado por Raúl Alfonsín en los 80, que terminó con décadas de golpes militares recurrentes. Tal vez este fallo demuestre que todos somos iguales, que nadie es impune ante la ley, por más poder que ostente y así nos ayude a combatir ese otro gran flagelo que es la CORRUPCIÓN. Tal vez esto sirva también para dar inicio a la democratización real del peronismo, porque sin dudas es una fuerza política gravitante e importante en nuestro país.

CARLOS BLAS HOYOS